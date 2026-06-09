Prenderà il via nei prossimi giorni a Fiumefreddo di Sicilia il programma di interventi mirati di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione promossi dall’assessorato all’Ambiente per migliorare le condizioni igienico-sanitarie del centro urbano e delle aree periferiche, in vista del periodo più caldo dell’anno.





Il primo intervento sarà effettuato nella notte tra il 10 e l’11 giugno, dalle ore 23.00 alle ore 5.00, mentre un secondo passaggio, con le stesse modalità, è già stato programmato nella notte tra il 10 e l’11 luglio 2026, sempre nella fascia oraria compresa tra le 23.00 e le 5.00. Per garantire l’efficacia delle operazioni e la sicurezza dei cittadini, si raccomanda di tenere chiuse porte e finestre durante gli interventi, evitare di esporre all’esterno biancheria e alimenti, non parcheggiare veicoli in prossimità dei tombini, nelle curve e nei tratti particolarmente stretti e mettere al riparo gli animali domestici che abitualmente sostano negli spazi esterni.





“Si tratta di interventi importanti per la salute pubblica e per il decoro urbano – sottolinea l’assessore all’Ambiente Antonio Giuliano – Abbiamo programmato due operazioni a distanza di un mese proprio per garantire una maggiore efficacia delle attività di prevenzione e controllo. Ringraziamo preventivamente i cittadini per la collaborazione e per l’attenzione che presteranno alle indicazioni fornite”.

Luogo: FIUMEFREDDO DI SICILIA, CATANIA, SICILIA

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