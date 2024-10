Da qualche tempo, devo dare atto al comune di Palermo, si è incentivato il verde spontaneo a Palermo. Nei pressi della nuova cittadella della Polizia sulla via G. PITRÈ, infatti, sorge un boschetto. Peccato però che inibisce tutto il marciapiede fino quasi a Boccadifalco, impedendo ai pedoni di camminare in sicurezza. Chi dobbiamo aspettare per la pulizia quantomeno mensile anche per la spazzatura che i concittadini molto solerti gettano ?

Qualcuno a Palermo, è deputato alla pulizia dei….”Boschi” spontanei? Oppure, lo stesso qualcuno, incassa soltanto le TASSE ?

Luogo: Via Giuseppe Pitrè , Via Pitrè , PALERMO, PALERMO, SICILIA

