La Sicilia risponde con entusiasmo a Delia Buglisi, protagonista di un importante percorso live che attraversa l’Isola con quattro appuntamenti, due dei quali già completamente sold out. Un risultato che racconta una crescita costante e una progettualità solida, capace di trasformare l’attenzione del pubblico in presenze concrete nei teatri.

Le prime due date della cantante nell’Isola hanno registrato il tutto esaurito in tempi rapidissimi:

16 gennaio – Catania, Teatro Metropolitan (Sold Out);

1 marzo – Palermo, Teatro Golden (Sold Out)





Due tappe che hanno confermato la forza del live e il forte legame tra l’artista e il pubblico siciliano.

Il calendario prosegue ora con due appuntamenti di grande prestigio, che segnano una nuova fase del percorso:

21 giugno – Palermo, Teatro di Verdura; 10 luglio – Taormina, Teatro Antico.

Due location simbolo, scenari ideali per uno spettacolo pensato per spazi importanti, dove musica, identità e visione artistica trovano una dimensione ancora più ampia.





I biglietti per le prossime date sono disponibili sul circuito TicketOne.

La produzione e l’organizzazione degli eventi sono curate da Marcello Cannizzo Agency e la Gianfaby Production by Jr Art, realtà che si distinguono per una progettualità attenta, coerente e orientata alla valorizzazione degli artisti e dei territori.

Quattro date, due sold out e due appuntamenti estivi di grande richiamo: un percorso che conferma Delia come una delle voci più interessanti del panorama musicale contemporaneo, sostenuta da una struttura organizzativa solida e riconoscibile.

