La pluripremiata scrittrice Denise Catalano è tra i vincitori della V edizione del Premio Letterario Antonio Veneziano 2026, per la sezione Narrativa edita. Con il libro “Ci siamo letti prima di amarci e altri racconti di memoria storia vita” si rinnova il già ricchissimo palmarès della giovane scrittrice originaria di Porto Empedocle, territorio che ha donato illustri natali a imponenti protagonisti della nostra più alta letteratura.

Un prestigioso riconoscimento al talento di Denise Catalano che, con i suoi coinvolgenti racconti e le sue delicate liriche, incanta i lettori sin dalle prime pagine e sin dai primi versi. Protagonista del volume di narrativa vincente è il racconto “Ci siamo letti prima di amarci“, presentato a Palermo lo scorso 18 aprile e 20 aprile alla Fondazione Tricoli e il 7 giugno per un firmacopie ai Cantieri Culturali alla Zisa in seno al festival dell’editoria Una Marina di libri 2026.





Tante le interviste in televisione, in radio e nel web, e tanti i comunicati stampa e gli articoli (anche in americano) che parlano dei scuoi scritti, dei suoi premi e dei suoi progetti futuri che vedono, nell’immediato, tante nuove produzioni curate dalla casa editrice Edizioni Ex Libris, che ha pubblicato anche “Ci siamo letti prima di amarci” nel novembre del 2025.

Recentemente insignita del titolo di Accademica di Sicilia e nominata Giudice unico per il Concorso letterario “L’Approdo narrativo 2026” per la sezione Premio Speciale “Mario Miserendino” e giurata per “L’Approdo narrativo kids 2026”, Denise Catalano riceverà il Premio Letterario Antonio Veneziano 2026 il prossimo 24 ottobre, in una grande manifestazione culturale che si terrà al teatro del Circolo Unificato dell’Esercito di Palermo.





Denise Catalano ha così dichiarato: “Accolgo questo riconoscimento con gratitudine, per l’attenzione riservata alla memoria, ai sentimenti e alle vite custodite in queste pagine. Ringrazio il Presidente del Premio Antonino Causi e la Giuria per la sensibilità e per la valutazione riservata alla mia opera. Le storie, una volta affidate alle pagine, cominciano un viaggio che non appartiene più soltanto a chi le ha scritte. Restano le parole che racchiudono il senso più profondo di queste pagine: «Ciò che ha toccato l’anima non smette mai di esistere. Si trasforma. Si posa. Rimane».

Il Premio letterario Antonio Veneziano è organizzato dal blog Tonypoet con il patrocinio gratuito del Comune di Palermo, del laboratorio culturale L’albero d’oro, dell’Accademia di Sicilia, dell’Hotel Jolì, di Spazio Cultura, e di Arte e Cultura Tv.





A Denise Catalano porgiamo i migliori auguri da Referencepost, testata giornalistica per la quale svolge la sua attività di praticante giornalista pubblicista, e dalla casa editrice Edizioni Ex Libris, di cui è giovane e preziosa firma che brilla per l’inarrestabile determinazione, l’indiscutibile talento e la delicata sensibilità.

Denise Catalano è scrittrice, poetessa, praticante giornalista pubblicista, Accademica di Sicilia e responsabile della segreteria amministrativa della Fondazione Tricoli. Ha pubblicato la raccolta di racconti Ci siamo letti prima di amarci e altri racconti di memoria storia vita di cui è anche illustratrice, è coautrice de L’approdo narrativo 2025 e ha firmato la prefazione di Pagine di Sicilia. Miti e leggende, la postfazione di D’Amore e d’amori. Echi del Simposio di Platone e il capitolo Custodi di luce nel saggio Non basta dire basta. Tienici stretti a guardare le stelle.





Scrive articoli culturali per la testata giornalistica Referencepost.it. È stata giurata del Concorso letterario “L’Approdo narrativo kids 2026”. È stata intervistata da diverse emittenti televisive e radiofoniche fra cui TeleOne, Video Sicilia, Radio In, Radio Time, Radio Panorama, e sulla sua attività hanno scritto molte testate giornalistiche; sono stati pubblicati articoli anche su due numeri di BabbaluciNews (nn. gennaio e maggio 2026) e, in due lingue, sul giornale “L’Italoamericano”, fondato nel 1908 e con sede negli Stati Uniti.





Nel 2019 ha ricevuto il titolo di “Cavaliere di Giustizia”, nel 2021 il Premio “Gaia – Menzione speciale”, nel 2024 il titolo “Cavaliere Benemerito della Cultura – Ruggero II di Sicilia”, nel 2025 il Premio Internazionale “Mondello Aurea maris”, il Primo Premio “L’Approdo narrativo”, e i riconoscimenti “Impegno Bellezza Luce – Montecitorio” e “Impegno professionale e Talento letterario – palazzo Reale Palermo”; nel 2026 lo “Special Award alla Cultura – Mondello Arte Expo”, un “Encomio Solenne – Solidarietà Legalità e Costituzione italiana”- Assemblea Regionale Siciliana”, il Premio “Cittadinanza Attiva – Campidoglio”, il riconoscimento “Sicilia” da Edizioni Ex Libris, l’attestato di partecipazione “SicilArtè 2026” e l’attestato di partecipazione e riconoscimento al “IV Festival della legalità e della gioia 2026”, promosso dal Parlamento della Legalità Internazionale. Nel giugno del 2026 ha ricevuto l’investitura di Accademica di Sicilia. È finalista al concorso internazionale di poesia “Il federiciano” con la lirica Nello stesso abbraccio, che sarà pubblicata in un volume antologico.

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