Chitarre ruvide e voci calde e riverberate, che si fondono con una drum machine, per un sound che non ha bisogno di fronzoli. Sono queste le premesse del prossimo live in programma al PunkFunk di Palermo, che vedrà sul palco il duo bolognese Di Notte: appuntamento sabato 19 ottobre alle 22,30 in via Napoli 10, con ingresso gratuito.



Il progetto di Luca Malatesta e Domenico Aloi ha un’anima punk, declinata in modo inaspettato. I live dei Di Notte sono brillanti e vitali, scoppiettanti, avvolti da una necessaria aura di mistero ma, allo stesso tempo, del tutto eloquenti. “Siamo in due ma facciamo rumore per sei“, dicono, perché batteria e basso sono suonati digitalmente. Il loro nuovo disco è in uscita proprio nel 2024 e l’attuale tour è interamente dedicato alla sua promozione: il pubblico, dunque, avrà l’opportunità di sentire dal vivo i brani inediti.

Nell’attesa di scoprire questo enigmatico e “rumoroso” duo bolognese, potete concedervi un’anteprima ascoltando sulle principali piattaforme di streaming (link qui) anche il loro singolo di esordio, “Casiraghi“. La dedica è evidente, con un tributo a Pierluigi Casiraghi, calciatore leggendario degli anni Novanta. Il brano colpisce subito con un riff di chitarra elettrica sovrastata dalla telecronaca di una partita. Il modo ideale per scoprire i Di Notte, nell’attesa di ascoltarli dal vivo al PunkFunk, il record shop e music bar di Palermo, il 19 ottobre.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.