Si apre con “Tra la Terra e il Cielo”, concerto per piano e quartetto d’archi che il giovane pianista e compositore Avolese, Corrado Neri, terrà alle 21 di domenica 29 novembre al Cineteatro Colosseum, in via Guido Rossa 7, Palermo, il progetto “Di Terra e di Cielo”, partorito dalla fervida produzione artistica di una pioniera del cantautorato femminile Italiano come Aida Satta Flores.

“Tra la Terra e il Cielo” non è semplicemente il nome di un concerto, di uno spettacolo musicale, perchè si deve considerare come il frutto della ricerca musicale interiore che da sempre accompagna il percorso di crescita artistica del giovane pianista e compositore Corrado Neri.

L’intento di indagare sul confine tra la musica popolare e la musica classica trova ampio spazio e sviluppo negli arrangiamenti per quartetto d’archi della musica di Franco Battiato, gigante tra i cantautori e gli sperimentatori della musica Italiana, e delle melodie eterne del Maestro Ennio Morricone, divenute già classiche mentre il compositore era in vita. E se da un lato alcuni brani, come Stranizza d’amuri (F. Battiato) ed Etnea (C. Neri), hanno il profumo della Terra, dall’altro lato alcuni brani come Gabriel’s Oboe (E. Morricone), Ave Maria Siciliana (C. Neri), La sua figura (G. Russo), alzano lo sguardo al cielo. La musica classica diventerà “ascensore” per la musica popolare in alcune rivisitazioni del giovane compositore, come la sua Sarabande: una sarabanda nello stile di Bach con il celebre tema abruzzese e portato al successo da Domenico Modugno con la canzone Amara Terra mia.

All’interno dello spettacolo, Corrado Neri riproporrà alcune composizioni per pianoforte contenute nei suoi ultimi due dischi, ispirate a questa ricerca. Va ricordato che, nello scorso mese di luglio, Corrado Neri ha composto alcuni arrangiamenti per l’Orchestra Sinfonica Siciliana, diretta dal M° Giovanni Pasini, nell’ambito della stagione estiva della programmazione F.O.S.S., per i 2 inediti concerti sold-out Battiatica di Aida Satta Flores, dedicati al maestro di Ionia.

Nel concerto-recital del 29 dicembre Neri ospiterà, come guest, la stessa Satta Flores, in alcuni duetti in memoria di Battiato, tra i più illuminati musicisti Siciliani.

Un grande progetto, quello donato alla città di Palermo dall’associazione “Arte Senza Fine”, da un’idea di Aida Satta Flores che, lo dicevamo all’inizio, si articolerà in tre momenti accomunati dalla tensione verso temi di grande importanza: la valorizzazione delle tradizioni musicali Italiane, attraverso le opere di artisti come Battiato e Morricone e dei Siciliani Satta Flores, Neri, Ensemble del Conservatorio A. Scarlatti di Palermo, costituito dagli studenti coordinati dal M° Fabio Correnti; i rapporti e la Pace possibile tra Oriente e Occidente, come nel documentario Stai fermo lì, della regista Clementina Speranza, su Babak Monazzami, rifugiato politico Iraniano, che ama definirsi Persiano, per mantenere le distanze dai fondamentalismi Islamici.

Dopo domenica 29 dicembre, il tempo di dare il benvenuto al nuovo anno e d’iniziare a entrare in sintonia con il 2025, ci si ritroverà martedì 7 gennaio 2025, per due interessanti appuntamenti, sempre al Cineteatro Colosseum. Alle ore 11 per la proiezione del documentario “Stai fermo lì”, diretto da Clementina Speranza, in cui un giovane Persiano, Babak Monazzami, racconta la prima parte della sua storia: la vita in Iran, il suo periodo felice in Italia e come poi un errore della Polizia Tedesca lo costringa a restare in Germania.

Saranno presenti gli studenti delle scuole superiori EuroMadonie e Cirpe di Palermo e Termini Imerese, che potranno dialogare con la regista e con il protagonista Persiano del documentario, Babak Monazzami, animando un dibattito sui rapporti tra Oriente e Occidente, su fondamentalismi e libertà.

La giornata del 7 gennaio 2025 si concluderà alle ore 21 con il concerto di Aida Satta Flores & Ensemble Conservatorio A. Scarlatti di Palermo, “ConCorde – Il profumo dei limoni REPLANTED” – videomapping “La metamorfosi di un fiore”.

IL PROGETTO

All’alba del 25° Giubileo Cristiano, “Di Terra e di Cielo” è fondato sulla valorizzazione delle tradizioni popolari, sulla centralità dell’essere umano, sulla necessità del mettersi in cammino, soprattutto in questi tempi bui, che minano il concetto stesso di Umanesimo con gli infiniti conflitti e guerre nel mondo.

Il tema del Giubileo 2025, iniziato il 24 dicembre 2024 con l’apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro a Roma, è proprio Pellegrini di Speranza. Tema che richiama l’attenzione sul pellegrinaggio come metafora del viaggio della vita, un percorso di speranza verso la Pace interiore. Tutti gli eventi della manifestazione sono tesi a incoraggiare a vivere questo periodo Natalizio con spirito di solidarietà, riscoprendo la propria fede attraverso gesti concreti di carità e amore verso il prossimo, sollecitando al contempo gli spettatori a entrare in un tempo di grazia e rinnovamento spirituale, di assoluta urgenza.

“Se non diventerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli…(Mt 18,2)

Tutti gli eventi sono patrocinati dall’assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana. Ingresso libero fino a esaurimento posti





Luogo: Cineteatro Colosseum, Via Guido Rossa, 7, PALERMO, PALERMO, SICILIA

