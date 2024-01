Dialoghi In Pubblico a Palazzo degli Elefanti il 4 gennaio alle 10,30 su Demolizione aerostazione Morandi.

Il 4 gennaio, alle ore 10,30, nella sala Coppola di Palazzo degli Elefanti, in piazza Duomo, si terrà il primo appuntamento di una nuova formula di analisi e discussione sui temi della città e della regione dal titolo Dialoghi In Pubblico. Il tema che affronteremo giovedì 4 sarà la demolizione del vecchio terminal aeroportuale chiamato ‘Aerostazione Morandi’. L’iniziativa, lanciata dal gruppo consiliare del Pd in collaborazione con Mec, nasce per consentire a tutti i partiti, imprese e movimenti di Catania di parlare in modo informato e specifico su aspetti della vita politica, sociale ed economica della città, senza alcuna limitazione o steccato.

La formula di Dialoghi in Pubblico sarà quella dell’intervista ai partecipanti. Il tema sarà affrontato da quanti interverranno al dibattito. Hanno già confermato la loro presenza Maurizio Caserta, Francesco Russo, Claudio Melchiorre, Luigi Crispino, Andrea Vecchio, Anthony Barbagallo, Graziano Bonaccorsi. Il sindaco di Catania Enrico Trantino è stato invitato e ha assicurato che farà il possibile per essere presente. L’incontro è aperto al pubblico.

Si tratta di una formula aperta e non di parte che nel futuro potrà accogliere anche altre formazioni di tutte le aree politiche e culturali.

Sarà possibile ottenere un accredito per la presenza al dibattito o per fare una domanda ai relatori, alla mail movimentomec@gmail.com.

Luogo: CATANIA, piazza Duomo, CATANIA, CATANIA, SICILIA

