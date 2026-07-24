Un racconto sospeso nel tempo, dove il silenzio della notte lascia spazio alla luce dell’aurora e alla potenza del mito. Torna alla Valle dei Templi, dal 2 al 30 agosto, “Il Risveglio degli Dei”. Lo spettacolo, scritto e diretto dal regista agrigentino Marco Savatteri, festeggia nel 2026 lo straordinario traguardo della sua decima edizione con un cartellone ampliato con dieci rappresentazioni e ospiti speciali, confermandosi come l’appuntamento teatrale all’alba più atteso dell’estate siciliana.

Dal mito di Narciso alla guerra di Troia: in scena, al sorgere del sole, un viaggio onirico che riflette la condizione dell’umano nel mito greco, dimostrando quanto il pensiero classico sia ancora estremamente attuale. In un mondo che ha smesso di guardare in alto e dentro di sé, perdendosi nel riflesso distorto di un io digitale e nell’ossessione di apparire ciò che non si è, Il Risveglio degli Dei invita lo spettatore a una profonda riflessione.





Narciso non è più solo il ragazzo allo specchio, ma l’uomo moderno che, nell’ansia di cercare la propria immagine, ha smesso di riconoscere il divino che porta dentro. La guerra di Troia risuona dolorosamente nei conflitti in Ucraina, Iran e Gaza, e il mito di Medusa ci consegna la paura di guardare (e guardarsi) attraverso l’altro.



“È un invito pressante – spiega Savatteri – abbiamo perso il cielo, ma possiamo ancora imparare a guardare di nuovo. Ritrovare il mito significa ritrovare se stessi, spogliarsi della maschera del presente e osare, tornare a guardare oltre”.





Lo spettacolo offre allo spettatore una fruizione immersiva unica di uno dei siti archeologici più celebri e affascinanti dell’Isola. Al sorgere del sole, gli Dei dell’Olimpo e i grandi protagonisti della tragedia greca sembrano nascere direttamente dalle pietre millenarie.





Il viaggio nel mito inizia alle 4.30 del mattino (alle 5.00 nella seconda metà di agosto) dalla biglietteria del Tempio di Giunone per snodarsi lungo la Via Sacra. Come ombre bianche e statue di marmo viventi, le divinità si rivelano agli occhi dei visitatori per raccontare passioni, guerre ed enigmi senza tempo, creando un’emozione indimenticabile amplificata dai colori sempre nuovi dell’aurora.



Al Tempio della Concordia, inizia l’opera teatrale vera e propria. Un’esperienza sensoriale unica – della durata di un’ora – tra rito, musica e divinità greche, che offre allo spettatore il potere evocativo del luogo che lo ospita, ispirandosi al luogo stesso e facendone rivivere la propria storia grazie al potere sublime delle arti sceniche.



Un’opera che unisce il rigore artigianale alla potenza del linguaggio digitale, al punto dall’essere diventata un fenomeno virale su TikTok: con oltre 257 milioni di visualizzazioni.





Le novità



Firmata da Savatteri Produzioni, in collaborazione con il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, l’edizione del decennale si presenta con una produzione ancora più imponente. Oltre 40 artisti tra attori e maestranze per la realizzazione di un’opera teatrale originale, tutta made in Sicily.



La produzione rinnova il suo respiro di industria culturale, travalicando i confini locali e nazionali, grazie al gemellaggio con la Montclair State University ideato dalla professoressa Teresa Fiore. Dopo alcuni stage e audizioni in USA, Marco Savatteri ha scelto 5 studenti di Musical nella prestigiosa Università americana, che parteciperanno allo spettacolo dell’alba vivendo l’esperienza di una residenza artistica ad Agrigento per due mesi.



Per celebrare i 10 anni, inoltre, lo spettacolo si arricchisce di nuovi brani originali e nuove scene teatrali. Vi saranno anche degli ospiti speciali che si alterneranno nelle diverse repliche, come Daria Biancardi, Ilaria Mongiovì, Ibla, Gipeto, Silvio Laviano e altri.







Calendario, orari e biglietti



“Il Risveglio degli Dei” andrà in scena il 2, 9, 12, 13, 18, 20, 23, 25, 27 e 30 agosto 2026. Per godere appieno dello spettacolo dell’alba, i cancelli apriranno alle 4:30 per le prime repliche e alle 5:00 per gli appuntamenti di fine mese.



I biglietti sono disponibili a partire da 15 euro più diritti di prevendita. Per la replica del 9 agosto, inserita nel cartellone di Festivalle 2026, i tagliandi saranno acquistabili esclusivamente sulla piattaforma dedicata all’evento. Per tutte le altre date la vendita è attiva online e nei punti vendita autorizzati. L’evento garantisce piena accessibilità con aree di sosta per passeggini/carrozzine e ingresso gratuito per bambini under 5 e accompagnatori di visitatori con disabilità.



Luogo: Teatro della Valle dei Templi, Via Panoramica Valle dei Templi, AGRIGENTO, AGRIGENTO, SICILIA

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