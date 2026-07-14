“Il ddl Di Pasquale per l’istituzione del Difensore Civico in Sicilia è una norma di buon senso che auspichiamo venga approvata nel più breve tempo possibile. Non è accettabile che una proposta che tutela i diritti dei cittadini, in termini di trasparenza, deflazione delle controversie e partecipazione, continui a rimanere nei cassetti dell’Ars dal 2022”.





“La Sicilia è l’unica Regione d’Italia a non essersi dotata di questa figura di mediazione, che tutela chi non ha santi in paradiso contro ritardi, inefficienze della Pubblica amministrazione e mala gestione della cosa pubblica. Un istituto che, alla luce degli scandali di questi anni, si sarebbe rivelato assai utile, specialmente in ottica di prevenzione. Che poi è quello che dovrebbe fare la politica, anziché arrivare dopo, urlando ‘vergogna’ e ‘al ladro’”.





“Per assicurare la trasparenza della Pubblica Amministrazione, che ne garantisce efficacia ed efficienza, servono leggi più giuste, e quel disegno di legge va nella giusta direzione. Tutte le Regioni che lo hanno istituito hanno aumentato le garanzie per i cittadini e diminuito la distanza tra questi e le istituzioni. Su questi temi bisogna superare la tradizionale dialettica maggioranza-opposizione”.

Fausto Terrana, Presidente GD Siciliani

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.