Il digitale diventa sempre più leva fondamentale per lo sviluppo del turismo. Dall’analisi dei dati alla personalizzazione dell’offerta, fino alla gestione dei flussi, le nuove tecnologie stanno cambiando il modo in cui i territori si raccontano e attraggono visitatori, rendendo le destinazioni più sostenibili, accessibili e competitive.

In questo scenario, si inserisce il Tourism Digital Hub (TDH), la piattaforma pubblica pensata per accompagnare le imprese turistiche nella transizione digitale, nata grazie alle risorse del PNRR e frutto della collaborazione tra Ministero del Turismo e Unioncamere e, per il tramite di questa, dell’intero Sistema camerale territoriale.

“Grazie ai TDH Point attivi nelle Camere di commercio, il progetto offre supporto concreto sul territorio, lavorando su due fronti: la semplificazione amministrativa attraverso strumenti digitali e lo sviluppo delle competenze grazie ai Punti Impresa Digitale (PID), insieme a servizi come Spid e firma digitale – sottolinea Guido Barcellona, segretario generale Camera di Commercio Palermo Enna -. Oggi sono oltre 38.000 le imprese italiane del turismo registrate sulla piattaforma e 23 i TDH Point attivi in tutta Italia, con una presenza di imprese siciliane pari a circa il 7% del totale nazionale, di cui l’11% concentrato nelle province di Palermo ed Enna”, conclude.

“In questo contesto orientato alla crescita, il TDH Point della Camera di commercio Palermo Enna, tra i primi ad essere attivato nel 2025, può rappresentare un presidio strategico per il territorio, rafforzando così le azioni che la Camera già pone in essere a favore dell’innovazione della filiera turistica” – dice Alessandro Albanese, presidente Camera di Commercio Palermo Enna -. In Sicilia, infatti, il settore turistico risulta particolarmente dinamico: nel 2024 si sono superati i 17 milioni di presenze (17.343.325) con 2.024.876 nelle province di Palermo ed Enna , il 4% delle presenze registrate in tutto il territorio nazionale nello stesso periodo (466.082.786), con un aumento significativo rispetto al periodo pre pandemia che si è confermato anche per il 2025. Invece, per quanto attiene alle imprese turistiche attive, nel territorio regionale, sono oltre 41.000 nell’ultimo trimestre del 2025, circa il 7% di quelle nazionali (556.350), con una consistenza rilevante nelle province di Palermo ed Enna (6.174). Il dato del 7% delle imprese TDH accreditate in Sicilia – aggiunge Albanese – rispecchia il peso della regione nel panorama nazionale, dove le imprese turistiche attive rappresentano anch’esse circa il 7% del totale italiano nell’ultimo trimestre del 2025, evidenziando come la partecipazione delle imprese della filiera turistica al TDH sia proporzionale al peso reale della Sicilia nel sistema turistico nazionale, a testimonianza di come il TDH stia penetrando il tessuto imprenditoriale locale in modo equilibrato”, conclude Albanese.

Di questi temi si parlerà durante il panel “Il turismo è cambiato: strumenti e opportunità per affrontare le novità del mercato. Digitalizzare non è mai stato così accessibile con il Tourism Digital Hub”, in programma sabato 11 aprile, alle 10, nella Sala Morgante del CDS Hotels Terrasini – Città del Mare (Palermo), nell’ambito del TravelExpo 2026.

L’incontro sarà un’occasione per approfondire strumenti e opportunità per le imprese turistiche offerte dal TDH, progetto promosso dal Ministero del Turismo e finanziato dal PNRR, in collaborazione con Unioncamere e ISNART.

Ad aprire i lavori sarà Massimiliano Lombardo, componente di giunta della Camera di Commercio Palermo Enna e vicepresidente Legacoop Sicilia, che evidenzierà il ruolo strategico del digitale per le imprese turistiche. Seguirà l’intervento di Benedetta Rizzo, dirigente del Ministero del Turismo, che illustrerà obiettivi e funzionalità del Tourism Digital Hub.

Nel corso del panel, Carola d’Agostino, project manager ISNART, presenterà un panorama approfondito del profilo dell’offerta turistica e quindi delle imprese che hanno scelto di accreditarsi nel TDH, mentre Daniele Donnici, project manager ISNART, approfondirà i servizi disponibili e le opportunità per migliorare competitività ed efficienza delle imprese.

Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna sarà, inoltre, presente per l’intera durata dell’evento, che si svolgerà nei giorni fino a domenica 12 aprile, con un proprio stand, a disposizione delle imprese turistiche, per fornire informazioni, orientamento e servizi dedicati alla trasformazione digitale. Lo spazio rappresenterà un punto di riferimento operativo per gli operatori del settore, che potranno confrontarsi direttamente con esperti, approfondire le opportunità offerte dal Tourism Digital Hub e ricevere supporto nell’adozione di strumenti e soluzioni innovative. Un appuntamento per le imprese, pensato per offrire strumenti concreti e una visione chiara del futuro digitale del turismo.





Luogo: CDS Città del Mare, SS 113 KM 301,100 90049 Terrasini , TERRASINI, PALERMO, SICILIA

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