Questo sabato 4 novembre, alle ore 09:00, sintonizzatevi su Teleone, canale 16 del digitale terrestre per una puntata speciale di “Dillo a Figuccia”, dedicata all’approfondimento delle dinamiche e delle prospettive legate al passaggio dei lavoratori “Ex Pip emergenza Palermo” alla società Regionale Sas.

Un’occasione unica per ottenere informazioni dirette e per fare luce su una questione cruciale che tocca la vita di molte persone che da anni lottano per rivendicare i propri diritti.

Durante la trasmissione, gli spettatori avranno l’opportunità di partecipare attivamente, inviando le loro domande e contributi tramite WhatsApp al numero 3397903173

Non perdete questa importante diretta, siamo pronti a dare voce alle vostre istanze e a confrontarci apertamente per il futuro dei lavoratori Ex Pip.

Luogo: Palermo

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.