Un nuovo evento culturale debutta in Sicilia, con il cinema protagonista attraverso incontri con artisti e professionisti del settore. Il Diospyros Film Festival, il primo festival dedicato al cortometraggio e alla cultura audiovisiva, trasformerà la città di Misilmeri, in provincia di Palermo, in un crocevia di arte e cultura.

Organizzato dall’Associazione Culturale Soleras, in collaborazione con il Comune di Misilmeri e sotto la direzione artistica di Marco Maria Correnti, il festival vuole celebrare il legame con il territorio e le sue radici culturali, ritrovando il senso di comunità e appartenenza. Per tre giorni, dal 19 al 21 dicembre 2024, il Palazzo di Città sarà teatro di incontri con artisti e professionisti del settore, proiezioni di cortometraggi selezionati e momenti di riflessioni che offriranno preziosi stimoli a tutti coloro che parteciperanno.

Con tema libero e partecipazione gratuita, il concorso è rivolto a filmmaker italiani e internazionali. I cortometraggi saranno valutati da una giuria composta da esperti del settore, tra cui registi, sceneggiatori e critici cinematografici. A presiedere la giuria del Diospyros Film Festival sarà Marco Maria Correnti, regista e sceneggiatore nonché direttore artistico. Accanto a lui Gaetano Di Lorenzo, regista e sceneggiatore; Ignazio Rosato, sceneggiatore e scrittore; Ornella Sgroi, giornalista e critica cinematografica; Pietro Vaglica, montatore; Annandrea Vitrano, attrice, regista e sceneggiatrice.

I 12 finalisti selezionati concorreranno per prestigiosi premi nelle categorie: Miglior Film, Regia, Fotografia, Soggetto, Miglior Film Straniero, Migliore Attrice/Attore e il Premio Speciale Diospyros 2024. Ad impreziosire le serate della rassegna i brani di Giuseppe Milici, musicista di fama internazionale.

Il programma

La tre giorni si articolerà in una serie di eventi imperdibili. Di seguito, il programma completo

19 dicembre 2024

ore 17:00 – Presenta Sara Priolo

L’uso consapevole del web, nuovi linguaggi e nuovi mestieri: dal telefonino a cinecittà. Il Festival incontra Annandrea Vitrano.

Presentazione del progetto “Sicilia in LipDub” ed Incontro con il Prof. Paolo Inguglia. A seguire: presentazione del libro “If. Una biografia esageratamente romanzata” di Salvo Vaglica ed incontro con l’autore

Presentazione e visione del corto fuori concorso “Bastava solo dirlo” di Davide Lo Bue.

ore 21:30 – Presenta Massimo Minutella

Proiezione cortometraggi in concorso

Il Festival incontra Annandrea Vitrano

Proiezione cortometraggi in concorso

Il Festival incontra Nico Bonomòlo, vincitore del Premio David di Donatello nella Sezione Cortometraggi e proiezione del suo corto “Maestrale.





20 dicembre 2024

ore 17:00 – Presenta Sara Priolo

Presentazione del libro di Giovanni Cupidi “Le stelle brillano per tutti” ed incontro con l’autore e con la co-autrice Veronica Femminino.

Dall’idea allo script: il Festival incontra Chris Clun e Simone Riccobono

Proiezione fuori concorso del cortometraggio: La stagione del Tulipani di Francesco Di Blasi

ore 21:30 – Presenta Massimo Minutella

Proiezione cortometraggi in concorso

Il Festival incontra Giuseppe Gigliorosso

Proiezione cortometraggi in concorso

Il Festival incontra I Sansoni

Consegna del Premio Maurizio Bologna

Il Festival incontra Rosalba Bologna

Proiezione cortometraggi in concorso.





21 dicembre 2024

Palazzo di Città ore 21:30 – Presenta Massimo Minutella

Saluto delle autorità e presentazione dei Corti finalisti. Saluto del Direttore Artistico del Festival, Marco Maria Correnti.

Il Festival incontra Ignazio Rosato, presentazione del libro ”Grano Nero”

Assegnazione primi due premi: Migliore fotografo, Miglior soggetto

Il Festival incontra Valentino Picone

Assegnazione Premi: Migliore attrice/attore, Miglior Film Straniero

Il Festival ospita Giuseppe Milici. Esibizione del musicista Milici che eseguirà alcune tra le più note colonne sonore del Cinema Internazionale

Intervento del Direttore Artistico del Festival Marco Maria Correnti e del Sindaco di Misilmeri

Assegnazione Premi: Migliore regia, Premio Speciale Diospyros 2024, Miglior film

Saluti e ringraziamenti ed arrivederci alla prossima edizione

Luogo: Palazzo di città, Piazza Comitato 1860, 26, MISILMERI, PALERMO, SICILIA

