Ieri sera si è tenuto a Palermo il direttivo regionale del Psi Sicilia. Hanno partecipato rappresentanti di tutte le federazioni che sono intervenuti dopo la relazione del Segretario Regionale, On. Nino Oddo.

“Sul piano nazionale il partito è impegnato nel duplice sforzo di riaffermare la presenza del psi nelle schede elettorali e di contribuire alla nascita di un aria riformista che rappresenti la quarta gamba della coalizione di centrosinistra dichiara l’ On. Oddo.

In Sicilia i socialisti riaffermano l’esigenza di procedere a tappe spedite all’attivazione di un tavolo delle opposizioni che consenta di mettere in campo una proposta politico-programmatica credibile in vista delle regionali del 2027.





In tale direzione il Psi attiverà nelle prossime settimane una commissione proprio con lo scopo di elaborare le proposte socialiste al programma del centrosinistra siciliano.

La direzione ravvisa l esigenza di un appuntamento regionale entro l anno che ci consenta, anche mediaticamente, di attestare la nostra presenza nella politica regionale. Il prossimo congresso provinciale di Catania può essere l occasione, temporale e logistica, per un confronto più ampio. E’ stata infine ribadita l esigenza di un impegno dell’intero gruppo dirigente rispetto alla scadenza del 31 ottobre del tesseramento 2025.”

