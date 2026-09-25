Un passo importante per il comparto vitivinicolo siciliano. La Terza Commissione dell’Assemblea regionale siciliana – Attività produttive – ha approvato lo stanziamento di 25 milioni di euro destinato alla distillazione di crisi.

Si tratta di una misura attesa da tempo dal mondo cooperativo e dalle cantine sociali siciliane, che stanno attraversando una fase particolarmente difficile, con rilevanti quantità di vino ancora stoccate e la nuova vendemmia ormai alle porte.

Legacoop Sicilia esprime apprezzamento per il risultato raggiunto in Commissione, frutto anche delle ripetute sollecitazioni avanzate dal sistema cooperativo, e richiama adesso l’attenzione sulla necessità di completare rapidamente l’iter del provvedimento e rendere concretamente disponibili le risorse.





«La distillazione di crisi rappresenta oggi un intervento indispensabile per dare ossigeno alle cooperative vitivinicole, liberare capacità di stoccaggio e consentire alle cantine di affrontare la nuova campagna senza ulteriori difficoltà. Il via libera della Commissione è un segnale importante, ma adesso occorre procedere con la massima tempestività: le imprese non possono più aspettare», sottolinea Filippo Parrino, presidente di Legacoop Sicilia.

La misura emergenziale deve essere accompagnata da una strategia strutturale per il rilancio della vitivinicoltura siciliana, fondata sulla valorizzazione della qualità, sul rafforzamento commerciale delle cantine, sulla promozione nei mercati nazionali e internazionali e su un maggiore sostegno alla cooperazione.

Legacoop Sicilia continuerà a seguire con attenzione l’iter del provvedimento, sollecitando tempi certi, procedure semplici e interventi concreti a sostegno delle cooperative, delle cantine sociali e dell’intera filiera vitivinicola dell’Isola.

Per Legacoop Sicilia, il Presidente Filippo Parrino

Luogo: Legacoop Sicilia, Via Alfonso Borrelli, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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