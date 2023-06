“L’approvazione del dl Lavoro, oggi in Senato, costituisce un altro grande risultato del governo Meloni. Il messaggio che mandiamo al Paese è eloquente: sì alle politiche attive per rilanciare l’occupazione, basta con l’assistenzialismo. I lavoratori italiani potranno beneficiare concretamente del taglio al cuneo fiscale ricevendo in media mille euro in più in busta paga. Si accantona inoltre il Reddito di cittadinanza, fonte di frodi da parte di malfattori e di indolenza da parte di troppe persone in condizione di poter lavorare. Al suo posto subentra l’Assegno di inclusione, che riguarda esclusivamente le famiglie fragili. Dunque sostegno a chi non può lavorare, opportunità lavorative a chi è occupabile”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo, componente della commissione Lavoro.

