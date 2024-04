Nuovo concerto, domani 6 aprile alle ore 22:00, della rassegna di musica contemporanea e d’autore Sponde Sonore organizzata da Arci Tavola Tonda ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo. Sul palco la cantautrice campana Hiram Salsano in tour per presentare l’album di debutto “Bucolica” che affonda le radici nel repertorio di tradizione orale del Meridione. «Bucolica – dice Salsano – è una dimensione sonora che parte dalle campagne e dalla tradizione orale, attraverso canti arcaici, donati alla contemporaneità. Una trasmissione di memorie, che prova a rivivere con un’esigenza fortemente attuale. “Rocce, fili d’erba, mirto e lentisco; voglio perdermi e ritrovarmi fra questi elementi”».

L’album è inserito tra i primi dieci dischi della Transglobal World Music Chart e fra i primi venti della World Music Charts Europa.

BIO

Hiram Salsano nasce ad Agropoli (SA), vive alle pendici dei monti Alburni, in un paesino del Cilento. Vincitrice, nel 2010 della “Marca Eurofolk” con il trio ‘A voce Stesa. Finalista, in solo, di Ethnos Generazioni nel 2022. Lavora in modo sperimentale sulla voce come strumento e suona tamburi a cornice del sud Italia (tammorra e tamburello). Dal 2022 è impegnata in un personale progetto musicale world d’autore. Nel 2023 pubblica il suo primo album “Bucolica” anticipato dall’uscita del singolo “Tarantà”. L’album viene inserito tra i primi dieci dischi della Transglobal World Music Chart e fra i primi venti della World Music Charts Europa, oltre che tra i primi tre di Mundofonìas di maggio 2023.





Luogo: Cantieri Culturali alla Zisa, Via Paolo Gili , 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.