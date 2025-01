Domani alle ore 18, la libreria Modusvivendi, in via Quintino Sella 79, ospiterà la presentazione del libro di Alessandra Viola “Chiedi a una pianta. Come semi, alberi e fiori ci insegnano a essere felici”.



Edito da Laterza, il lavoro di Alessandra Viola, già in ristampa, invita a guardare al mondo vegetale come a un maestro di vita, capace di offrirci insegnamenti preziosi sulla felicità e sul benessere.





“Le piante, esseri viventi antichissimi – riferisce l’autrice – hanno accumulato un’esperienza millenaria che possiamo ascoltare per imparare a fiorire, crescere e trovare nuove energie nella nostra quotidianità”.

In quest’ultima sua fatica, la scrittrice propone un viaggio affascinante alla scoperta di alberi, fiori e semi, attraverso un approccio che combina divulgazione scientifica e riflessioni sul rapporto tra uomo e natura. “Palermo è la location ideale per quest’evento – ha riferito la scrittirice – All’Orto botanico, per esempio, ogni pianta e ogni albero sembra avere una voce, una storia da raccontare. Nonostante il loro silenzio apparente, le piante ci ascoltano, percepiscono la nostra presenza e rispondono attraverso il loro linguaggio, fatto di crescita, colori, profumi e movimenti”.





Con i suggerimenti inseriti nel libro, l’autrice offre strumenti pratici per superare il nostro distacco dalla natura e riscoprire il legame profondo che ci unisce al mondo vegetale, troppo spesso ignorato. Capitolo dopo capitolo, il lettore viene guidato alla comprensione dei processi vitali delle piante, tra specie familiari ed esemplari esotici, fino a cogliere il loro messaggio più profondo.

Modererà la presentazione Fabrizio Piazza, direttore della libreria Modusvivendi, mentre l’insegnante Pamela Vassallo leggerà alcuni brani.

Luogo: Libreria Modusvivendi, Via Quintino Sella, 79, PALERMO, PALERMO, SICILIA

