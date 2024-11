Domani, sabato 16 novembre alle 19:00, Cosedil Saturnia Acicastello torna a giocare tra le mura amiche del PalaCatania per l’ottava giornata del girone di andata del Campionato di Serie A2 Credem Banca 2024/25.

I biancoblu – reduci dal combattuto match esterno, perso solo al tie-break, contro MA Acqua S.Bernardo Cuneo – sfidano Conad Reggio Emilia.

Anche gli emiliani nella giornata precedente hanno ottenuto una sconfitta nel match contro Smartsystem Essence Hotels Fano che si è imposta con un netto 3-1. Quattordici punti e quinto posto in classifica per la Cosedil Saturnia, sette punti e posizione numero 12 per gli emiliani che, nonostante le sole tre vittorie messe a segno, hanno sempre dimostrato il valore di una squadra che schiera tra le proprie fila il giovane Porro in regia, con in diagonale l’opposto Gaspari, la coppia del centrali Barone-Sighinolfi, Gottardo e Suraci di banda, con il libero De Angelis.

“Domani incontreremo un Reggio Emilia che sta dando del filo da torcere a tutte le squadre, – spiega il direttore sportivo biancoblu Piero D’Angelo alla vigilia della partita – ma noi siamo pronti ad affrontarli, sapendo di dovere dimostrare in campo tutte le nostre qualità e sapendo che nessuna delle partite che giocheremo in questo campionato sarà semplice. Lo faremo però con il nostro pubblico, e questo sarà per noi un valore aggiunto”.

In settimana l’annuncio del rientro in Sicilia dell’opposto Manuele Lucconi, questo il commento del DS: “È un ragazzo a cui siamo molto affezionati ed è un ottimo attaccante che potrà dare tanto, facendo sì che Sabbi possa recuperare a pieno, e potrà essere un valore aggiunto in partita dando man forte ad Argenta, che sta facendo veramente bene, quando coach Placì lo chiamerà in campo”.

Per l’accesso al PalaCatania il botteghino aprirà le sue porte alle 17:45, per l’acquisto dei ticket di accesso (15 € Trib. A inferiore, 10 € Trib. Ordinaria, 5 € Curve), rimane attiva la prevendita dei biglietti online su LiveTicket e nei punti vendita convenzionati.

La partita sarà in diretta streaming su VolleyballWorld.tv.

E Cosedil Saturnia Acicastello, sempre nella giornata di domani, con il presidente Luigi Pulvirenti, sarà insieme ai volontari del Banco Alimentare Sicilia ODV che saranno presenti nei supermercati catanesi per ricevere le donazioni in occasione dell’edizione 2024 della Colletta Alimentare. Così il presidente Pulvirenti spiega che anche quest’anno, come era successo nella scorsa stagione, la Cosedil Saturnia Acicastello sostiene il Banco Alimentare Sicilia ODV : “Noi siamo molto orgogliosi del fatto che per il secondo anno consecutivo il presidente Pietro Maugeri, insieme agli altri membri del Banco Alimentare Sicilia ODV, abbia scelto la Saturnia come testimonial delle loro attività. Noi cercheremo di essere all’altezza di questo onore, sostenendo le iniziative presenti e quelle future del Banco”.





