L’Arnas Garibaldi di Catania, sempre in prima linea per la prevenzione dell’obesità, riconosciuta come condizione patologica cronica a tutti gli effetti è caratterizzata da un eccesso di grasso corporeo che può causare problemi medici, psicologici, fisici, sociali ed economici. L’obesità è una patologia seria, riconosciuta come un problema importante di salute pubblica. Da anni il gruppo di lavoro del Prof. Luigi Piazza Direttore U.O.C. di Chirurgia Generale ARNAS Garibaldi è all’avanguardia per la prevenzione e la chirurgia dell’obesità e da anni e impegnato in iniziative come quella che si terrà domani, giovedì 27 giugno ore 16.00, presso l’aula Auditorium Endocrinologia dell’Arnas Garbaldi Nesima di Catania.



Luogo: aula Auditorium Endocrinologia dell’Arnas Garbaldi Nesima di Catania., Ospedale Garibaldi Nesina, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.