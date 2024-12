Domenica 15 dicembre a Cefalù tornano, in una forma del tutto nuova, due venti ospitati con successo negli ultimi anni proprio nella perla del Tirreno. “Eat Capone incontra Terroir“ questo il titolo dell’evento che unirà, in un autentico “Salone del Gusto”, i prodotti del mare con quelli della terra. Dalle 18.30, presso gli ampi spazi del ristorante “Galleria” in via Mandralisca 23, a due passi da Piazza Duomo, via agli stand di degustazione con una particolare attenzione alle piccole produzioni di qualità: prodotti del mare e della terra e l’immancabile degustazione di vini con un biglietto di ingresso di 15 euro.

Prima dell’apertura del salone del gusto si terrà, alle 16.30 presso l’aula consiliare del Comune, un incontro dibattito dal titolo “Comunicazione e commercializzazione delle piccole produzioni di qualità: analisi delle criticità e delle potenzialità”. Fra i relatori il presidente di Slow Food Sicilia Fabio Di Francesco, l’imprenditore Francesco Giaconia in rappresentanza del Gruppo Conad Giaconia, Davide Merlino de “La Lumaca Madonita”, Gianmichele Messina della “Forneria Messina” ed ancora la giornalista enogastronomica Francesca Landolina, la influencer e docente di marketing agroalimentare Laura Martino, il presidente dell’Associazione Ristoratori di Cefalù Giuseppe Provenza, il presidente del GAL Madonie Mario Cicero e il presidente dell’Ente Parco delle Madonie Salvatore Caltagirone. Ad aprire l’incontro, che sarà moderato dal giornalista Giorgio Vaiana, i saluti istituzionali del sindaco di Cefalù Daniele Tumminello e del presidente del Consiglio Comunale Francesco Calabrese. Per info e prenotazioni è possibile mandare una mail a eventi@migipress.it o chiamare il numero 0921420211

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.