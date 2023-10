Domenica 15 ottobre 2023 torna l’appuntamento con la Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia. La comunità di San Mauro Castelverde è pronta ad accogliere i visitatori per una giornata all’insegna del benessere attraverso un percorso outdoor suggestivo e autentico.

La Giornata Nazionale dei Borghi Autentici, che si svolge su tutto il territorio nazionale, è un’occasione per scoprire realtà vive e ospitali, che sperimentano nuovi modi di abitare i territori valorizzando il loro patrimonio. Un modo unico per conoscere storie, culture e tradizioni locali.

Il programma delle attività inizierà alle 9.30 dalla Piazza Piano San Mauro con la passeggiata che dal centro storico porterà ad un’area boschiva caratteristica, un percorso outdoor particolarmente suggestivo che offrirà al visitatore l’opportunità di vivere una esperienza indimenticabile e all’amante della fotografia di realizzare scatti che esaltano la bellezza dei luoghi coniugando esperienze e wellness. Sarà possibile, inoltre, visitare gratuitamente e su richiesta le Chiese principali (San Mauro Abate, Santa Maria De Francis, San Giorgio Martire) con a guida degli accompagnatori turistici del Comune.

Borghi Autentici d’Italia è una rete fra territori dove protagoniste sono le persone e le comunità, realtà che decidono di non arrendersi di fronte al declino e ai problemi ma che scelgono di mettere in gioco le proprie risorse per creare nuove opportunità di crescita: realtà che appartengono a quell’Italia che ce la vuole fare.

INFO E CONTATTI: Assessore Nino Daino, 392/6744223 – Assessore Pina Caruso, 335/1630884

