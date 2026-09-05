Grazie alla storica iniziativa dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana guidato dall’assessore Francesco Scarpinato, il 6 settembre dalle 9 alle 13 si potranno visitare gratuitamente il Museo Archeologico di Lentini e l’Area archeologica di Megara Iblea, nel territorio di Augusta. In quest’ultimo sito sono in corso i restauri dei bagni ellenistici

Una “Domenica al museo” per riscoprire tra Lentini e Augusta le radici greche della Sicilia orientale.

Domenica 6 settembre, infatti, dalle 9 alle 13, saranno aperti gratuitamente al pubblico il Museo Archeologico di Lentini e l’Area Archeologica di Megara Iblea (in territorio di Augusta, Sr): due luoghi di straordinario interesse storico e archeologico del Parco Archeologico di Leontinoi e Megara, della Regione Siciliana, diretto da Agostino Messana. La “Domenica al Museo” è la storica iniziativa dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana guidato dall’assessore Francesco Scarpinato

Sarà un’occasione per avvicinare cittadini, famiglie, appassionati e viaggiatori alla ricerca di testimonianze del passato. Tra i preziosi reperti del Museo di Lentini, che a partire dalla preistoria ripercorre le diverse fasi temporali degli insediamenti di siculi e greci, e l’imponente impianto urbanistico dell’antica Megara – dove sono in corso i restauri dei bagni ellenistici – vive il racconto di una delle stagioni più importanti della storia del Mediterraneo e di tutta l’Europa: quella della colonizzazione greca della Sicilia, iniziata nell’VIII secolo a.C.

L’appuntamento con la “Domenica al Museo” del Parco di Leontinoi e Megara è dunque per domenica 6 settembre, dalle ore 9 alle 13, con ingresso gratuito nei due siti.

Il Museo Archeologico di Lentini è aperto dal martedì al sabato, ore 9-17, la domenica 9-13, lunedì chiuso (biglietto intero 4 euro, ridotto 2; gli ambienti sono climatizzati). L’Area Archeologica di Megara Iblea è aperta tutti i giorni dell’anno, solo al mattino, dalle 9 alle 13 (biglietto intero 6 euro, ridotto 3).

Parco Archeologico di Leontìnoi e Megàra, notizie

Istituito dalla Regione Siciliana nel marzo del 2019, il Parco di Leontìnoi e Megàra si trova in provincia di Siracusa e comprende i siti del Museo archeologico regionale di Lentini, l’area archeologica di Lentinoi (fra i comuni di Lentini e Carlentini), l’area archeologica di Megara Iblea (nel comune di Augusta) e quella di San Basilio. Numerose e costanti le attività di studio realizzate in collaborazione con prestigiosi atenei e centri di ricerca italiani e stranieri come: l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, l’Università degli Studi di Catania, l’Università Federico II di Napoli, l’Università di Aix-Marseille, l’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR, l’École Française de Rome. Dal marzo 2025 è diretto dal dott. Agostino Messana.

INFO: tel. 095 783.2962 email parco.archeo.leontinoi@regione.sicilia.it

SITO WEB https://parchiarcheologici.regione.sicilia.it/leontinoi/

DIDASCALIE

a – Parco Leontinoi, i restauri in corso a Megara Iblea

b – Parco Leontinoi, una sala del Museo di Lentini













Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.