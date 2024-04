Il rapper catanese Don Said pubblica il suo nuovo singolo “D!ckhead” feat. Raiss. Il brano è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming musicale da venerdì 12 aprile 2024.

Don Said è un giovane rapper tra i più talentuosi della scena del Sud Italia, non a caso è capace di rendere le sonorità trap autenticamente siciliane, come nel caso dell’ultimo brano in uscita: “D!ckhead”. Nato a Catania il 15 gennaio 1999, la sua passione per la musica, e il rap in particolare, si è manifestata fin dalla giovane età, prendendo ispirazione dal personaggio di Said nel celebre film “L’Odio” (“La Haine”) e dalla cultura del writing.

Gli inizi e la carriera di Don Said

A soli 15 anni, Don Said ha fatto il suo ingresso nella vivace scena musicale siciliana, frequentando gli stessi ambienti dove si muoveva anche L’Elfo, con cui ha firmato la sua prima collaborazione di rilievo, ovvero “Maleducati e Cafoni”.

Il trasferimento a Milano nel 2018 ha segnato un momento significativo nella sua carriera, con la firma per l’etichetta “Collater.al”. L’anno seguente, nel 2019, ha fatto il suo esordio ufficiale con il progetto “Luna Park”, da cui sono stati estratti singoli di successo come “Telegram”, che ha ottenuto grande visibilità su TikTok.

Nel 2022, dopo aver fatto parlare di sé con una strofa rilasciata per “Real Talk” (Real Talk Cypher Catania), Don Said ha pubblicato il suo primo album ufficiale, intitolato “Pain Party”.

“D!ckhead” avvicina all’atteso progetto di Don Said

Il 2023 è stato un anno di grande crescita, con l’uscita di diversi singoli che hanno contribuito ad accrescere la sua notorietà, culminando con l’EP intitolato “tHug EP”, che ha segnato l’inizio di una collaborazione con Pulp Records e Pluggers. Infine, oggi, nel 2024, apre le porte al suo atteso nuovo progetto con il singolo “Faraone” e l’ultimo rilasciato, il 12 aprile, “D!ckhead”, dimostrando ancora una volta la sua versatilità e il suo costante impegno nell’esplorare nuove sonorità e nuovi spazi artistici.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.