Le donne della finanza fanno squadra. Nel mese in cui ricorre la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, a Villa Boscogrande si è celebrata la solidarietà: al civico 91 di via Tommaso Natale, l’appuntamento con “Donne e finanza, un connubio perfetto per contribuire a migliorare la società” è stato ieri, martedì 5 novembre. Durante l’evento, organizzato da Anna Maria Garofalo, consulente finanziario di Allianz Bank Financial Advisors, sono state donate dallo stesso istituto due panchine rosse per sensibilizzare alla prevenzione e al rifiuto della violenza sulle donne che saranno installate nei due carceri palermitani, Ucciardone e Pagliarelli.

A consegnare le due panchine rosse ai direttori dei due carceri palermitani, Fabio Prestopino per l’Ucciardone e Maria Luisa Malato per il Pagliarelli, sono state Anna Maria Garofalo ed Elisabetta Liso, responsabile comunicazione esterna della banca. “Verranno piazzate al Pagliarelli all’ingresso della parte detentiva – ha precisato Malato – in uno snodo di transito tra detenuti e personale. Avevamo già una panchina nella zona femminile. Questa però incarna il simbolo di contrasto a tutte le forme di violenza, non solo fisica ma anche psicologica”. A farle da eco Prestopino: “All’Ucciardone non abbiamo donne detenute, ma questa panchina sarà il simbolo per operatori e operatrici. Vogliamo mandare messaggio positivo. Il mondo penitenziario è un mondo esclusivamente maschile, ma su 100 neoassunti da noi ben 80 sono donne”.

Dopo i saluti di benvenuto, affidati all’amministratore delegato Allianz Bank Paola Pietrafesa che ha parlato di quanto sia “importante la gender equality nel mondo finanziario” e che “Allianz Bank è stata la prima in Italia a essere insignita della certificazione sulla parità di genere per la struttura delle consulenti finanziarie, anche se c’è ancora tanto da fare”, l’apertura lavori per un parterre tutto al femminile.

A dialogare con la giornalista Daniela Tornatore, che ha moderato l’incontro, sono state Patrizia Di Dio (presidente di Confcommercio Palermo), Jolanda Riolo (presidente Irfis, l’istituto di credito della Regione Siciliana), Margherita Tomasello (presidente Terziario Donna Confcommercio Palermo) e Julie Tedeschi (senior sales manager Allianz Global Investors). A introdurre la serata sono stati gli interventi di Maria Claudia Gerli (presidente Allianz Bank Women Academy) e Anna Maria Garofalo (consulente finanziario Allianz Bank).

Anna Maria Garofalo ha spiegato come “oggi si deve fare rete, si deve lavorare in team. Le donne sono un valore aggiunto della nostra società”, mentre Maria Claudia Gerli ha raccontato il mondo Allianz Bank Women Academy, “una realtà di 19 donne distribuite su tutto il territorio e che hanno avuto successo. Facciamo parte dell’accademia della banca e diamo un sostegno per far vivere al meglio la professione, dando consapevolezza alle nostre consulenti finanziarie ma anche alle clienti per come organizzare e strutturare al meglio il futuro”.

Le imprenditrici intervenute hanno spiegato le criticità in quanto donne che hanno incontrato nel loro percorso professionale. Jolanda Riolo ha spiegato: “Non ricordo difficoltà a livello familiare – ha detto – perché per mio padre era normale. Uomo o donna non faceva differenza. Molti miei colleghi, invece, hanno sottovalutato il mio percorso quando ho cominciato. L’incarico come presidente dell’Irfis lo porto avanti con lo spirito di un’imprenditrice cresciuta senza il papà ma alle quali le banche hanno dato credito. Per questo provo a portare nelle università, nei licei, il seme di una buona finanza che non esclude le donne. Irfis è composta al 40% da donne e il Cda è per due terzi al femminile e la metà in ruoli apicali. Sono circondata da donne e questo mi fa sentire a mio agio”.

Patrizia Di Dio racconta invece come ciascuno abbia delle piccole o grandi difficoltà quando prova ad affermare se stesso. “Se si ha fortuna di fare lavoro che piace – ha spiegato – si può contare su uno dei pilastri del vivere. Si vive essendo se stessi. Se non c’è passione il lavoro diventa residuale. Io ad esempio non soffro della sindrome del lunedì, sono sempre energica. Il mio lavoro è il mio carburante. Fare impresa in Sicilia però è difficile a ogni livello. E il ruolo della donna, in una generazione che ha una certa cultura e una certa educazione, purtroppo non paritaria, spesso è sbilanciato. Le assunzioni non sono uguali, perché le donne ancora oggi incontrano varie difficoltà personali, aziendali e di genere”.

Anche Margherita Tomasello ha raccontato la sua esperienza. “Vengo da una azienda con cento anni di storia – ha detto – che negli anni si è voluta fino alla quarta generazione. Ognuno di noi aveva le sue idee, la sua formazione, la sua visione e anche la sua cultura. Sia la forza lavoro che gli uffici erano perlopiù al maschile. Alla fine quest’azienda è implosa per un passaggio generazionale difficile, dovuto alla presenza di donne. Eravamo in un paese, ma anche se vicino alla città il paese non è evoluto. L’evoluzione di questo percorso ha portato a una chiusura inevitabile. La mia voglia di continuare però è stata più grande. Così porto avanti una tradizione della pasta alimentare con non poche difficoltà. Ma il far bene mi viene riconosciuto dal mercato, dal rapporto sviluppato con i miei nuovi fornitori, dalla solidità del marchio. All’inizio era una scommessa, un gioco, ora è un’attività”.

Sulla parità di genere è intervenuta anche Julie Tedeschi: “Se una volta fuori dall’università mi avessero detto che un giorno avrei rappresentato il mondo della finanza non ci avrei creduto – ha detto -. Ma la vita trova la strada che deve trovare. E oggi è importante parlare di finanza sostenibile che è una finanza che si intreccia all’ambiente e non può non guardare alla gender equality. Non possiamo dunque non mettere in pratica ciò che chiediamo alle nostre aziende. Ma come si comporta una donna che investe? Ha dei tratti distintivi: è cauta nell’investimento, guarda al lungo termine, riesce a gestire al meglio l’emotività e ha in mente il progetto”.





Luogo: Villa Boscogrande, Via Tommaso Natale , 51 , PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.