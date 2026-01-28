“Gli spaventosi effetti del ciclone Harry richiedono un pronto intervento del mondo del credito”. Lo dichiara il Segretario generale First Cisl Sicilia, Fabio Sidoti che, nell’esprimere solidarietà alle popolazioni colpite, sollecita misure che “possano mitigare il disagio nel quale sono piombate le popolazioni colpite”.

“Come First Cisl Sicilia – prosegue Fabio Sidoti – siamo vicini alle famiglie, alle lavoratrici e ai lavoratori, alle imprese e alle istituzioni. Comprendiamo la difficoltà del momento e le paure di un futuro che è fatto anche di adempimenti. Per questo chiediamo che venga al più presto sottoscritta un’intesa tra organi istituzionali, ABI, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, mondo dell’associazionismo che produca i suoi effetti. Alcuni istituti di credito sono già intervenuti comunicando la sospensione delle rate di mutui e finanziamenti ma chiediamo che la misura si estenda a tutto il mondo del credito e a quello assicurativo, attivo in Sicilia attraverso le prestazioni di colleghe e colleghi che non mancheranno di assicurare fattiva collaborazione”.





“In un momento così tragico per le comunità dei territori colpiti da un immane tragedia – sottolinea Fabio Sidoti – non possono passare inosservati gli effetti dell’evidente cambiamento climatico che deve far riflettere le istituzioni sulla necessità di proteggere popolazioni, imprese, credito e risparmio favorendo la sottoscrizione di coperture assicurative come le polizze catastrofali. Questi strumenti vanno incentivati e agevolati con misure di sostegno che le istituzioni hanno il dovere di mettere in campo. Così come sostiene il nostro Segretario nazionale First Cisl, Riccardo Colombani – conclude Sidoti – oggi più che mai, va rafforzata l’educazione assicurativa per proteggere beni e attività che sono costate e costano la quotidiana fatica della popolazione e del mondo produttivo”.

