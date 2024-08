Nonostante una trasferta non poco tribolata, il talentuoso pilota siciliano e il suo coéquipier umbro Lorenzo Pegoraro, su Ferrari 488 Challenge, hanno archiviato il terzo nonché penultimo duplice appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint con un podio e un sesto posto di categoria riaprendo i giochi in vista dell’atto finale di Monza

Malgrado non poche vicissitudini, lo scorso fine settimana agonistico vissuto dal siciliano Simone Patrinicola, presso lo storico Autodromo internazionale del Mugello, si è chiuso tutto sommato con un bilancio positivo. In occasione del terzo nonché penultimo duplice round del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, infatti, il pilota ennese, sempre supportato dal management della Tempo srl, e il compagno di squadra Lorenzo Pegoraro, su Ferrari 488 Challenge della scuderia Best Lap, hanno raccolto un discreto bottino: rispettivamente, un podio e una sesta piazza nella 1^ Divisione della GT Cup PRO-AM. Eppure, la trasferta toscana non si è aperta sotto i migliori auspici. Decisamente sfortunate le due sessioni di qualifiche ufficiali che hanno visto, nell’ordine, Patrinicola impossibilitato a lanciarsi nel giro veloce per tre bandiere rosse disputando nell’unico tentativo utile una sola tornata con gomme fredde e il suo coequipier, successivamente, rimasto al palo per una perdita di liquido dal radiatore. Così, nella Gara 1 del sabato, il driver isolano è scattato dalla sesta fila (12° tempo) della griglia di partenza rimontando posizioni su posizioni, uscendo indenne da un incidente che ha coinvolto parecchie vetture che lo precedevano per olio in pista e, tra l’ingresso della safety car e una lunga sosta dell’intero gruppo in pit lane, è rientrato terzo per cedere in seguito il volante a Pegoraro; questi, scontata ai box la penalità di 15 secondi (comminata in virtù della vittoria ottenuta a Imola a metà giugno), si è lanciato all’attacco fino a guadagnare al traguardo, come già accennato, il quinto posto assoluto e un prezioso bronzo di categoria. Decisamente più tribolata la domenica in Gara 2. Il primo stint è toccato al conduttore umbro che, pur partito dal fondo dello schieramento si è profuso in una grandiosa rimonta, proseguita da Patrinicola il quale, alla fine, ha tenuto botta pur disputando l’ultimo settore con la gomma posteriore sinistra forata per perderla letteralmente poco prima della bandiera a scacchi, archiviando ad ogni modo il confronto sesto nella sottoclasse d’appartenenza.

«Nonostante una dea bendata alquanto distratta, abbiamo messo nel carniere punti a sufficienza per rimanere matematicamente ancora in corsa per il titolo tricolore» – la disamina di Patrinicola – «Nell’atto finale di Monza, circuito a noi favorevole a differenza del Mugello, ci giocheremo davvero il tutto per tutto. Ma, sia chiaro, sarà un’impresa quasi impossibile. Di questo ne siamo ben consapevoli. Detto questo, è pressoché scontato che daremo il massimo per ben figurare e concludere al meglio la stagione nella “Sprint”». Dunque, appuntamento ai primi di ottobre presso il “tempio della velocità” brianzolo per un epilogo avvincente.





Calendario Campionato Italiano Gran Turismo 2024

4/5 maggio – Misano (Sprint); 1/2 giugno – Imola (Sprint); 15/16 giugno – Vallelunga (Endurance); 13/14 luglio – Mugello (Endurance); 24/25 agosto – Mugello (Sprint); 7/8 settembre – Imola (Endurance); 5/6 ottobre – Monza (Sprint); 26/27 ottobre – Monza (Endurance).





