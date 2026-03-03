Grande successo a Messina per la seconda tappa del progetto “Insieme con gioia nel Rotary per la valorizzazione dei territori e delle sue eccellenze” promosso e fortemente voluto da Sergio Malizia, Governatore del Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta. L’evento, che si è svolto domenica 1 marzo alla Camera di Commercio di Messina, ha messo al centro la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche ed agroalimentari della Provincia di Messina offrendo un percorso di riscoperta dei vini e dei prodotti tipici del territorio: dall’olio evo ai capperi, dai salumi ai formaggio e alle conserve, dal pane alla pasta, dalla focaccia tradizionale messinese ai dolci tipici e al gelato artigianale.

“Valorizzare le eccellenze significa anche prendersi cura delle comunità che le esprimono” è il messaggio che ha accompagnato la tappa messinese, denominata “Stare bene con Gusto”, seconda di un percorso più ampio in 10 appuntamenti che ha preso il via a Catania il 28 febbraio e proseguirà, toccando tutte le province siciliane e Malta, per concludersi a Palermo il 7 giugno prossimo.





L’iniziativa ha visto il coinvolgimento di tutti i Rotary Club della provincia: RC Messina, RC Milazzo, RC Taormina RC, RC Sant’Agata di Militello, RC Lipari Arcipelago Eoliano, RC Patti Terra del Tindari, RC Messina Stretto di Messina, RC Messina Peloro, RC Barcellona Pozzo di Gotto, RC Valle del Mela, RC Capo d’Orlando. Presenti anche il Presidente della Camera di Commercio di Messina, Ivo Blandina, e la Segretaria Generale Paola Sabella, che hanno apprezzato e sostenuto l’importante progetto che nasce con l’obiettivo di valorizzare i territori e le aziende.

Un evento partecipato e sentito che ha visto i soci del Rotary e i cittadini uniti in un percorso dedicato, da una parte, alla riscoperta delle eccellenze enogastronomiche e agroalimentari della Provincia, dall’altra ad attività di screening sanitari e momenti informativi dedicati alla prevenzione, strumento fondamentale per la tutela della salute, in collaborazione con l’ASP Messina.





«Sono molto soddisfatto per la riuscita di questa seconda tappa, – ha affermato il Governatore Sergio Malizia – alla quale hanno preso parte tutti i Club dell’area Peloritana, da Taormina a Sant’Agata di Militello. Era questo il nostro obiettivo: fare attività di service, offrire la possibilità alla popolazione di effettuare screening gratuiti per la prevenzione, far conoscere le eccellenze del territorio e fare raccolta fondi per la nostra fondazione, la Rotary Foundation che ci da l’opportunità di realizzare progetti nel territorio. Voglio ringraziare tutti gli sponsor che generosamente hanno offerto la loro disponibilità, la delegazione siciliana dell’Associazione nazionale “Le Donne del Vino” e tutti i produttori che hanno accettato il nostro invito e portato in degustazione i loro prodotti. Abbiamo avuto l’opportunità di far conoscere tante aziende familiari, anche di seconda e terza generazione, che hanno raccontato la loro storia imprenditoriale. Credo che queste iniziative siano estremamente importanti – ha concluso il Governatore – perché ci danno anche l’opportunità di coltivare la cultura del dono che è qualcosa che vogliamo offrire alle persone meno fortunate».





La partecipazione entusiasta dei rotariani, la generosa collaborazione delle aziende e la sensibilità delle istituzioni del territorio, hanno consentito di effettuare una considerevole raccolta pro Rotary Foundation, così confermando la straordinaria valenza del progetto e dimostrando come la sinergia tra tutte le componenti sane della società possa generare valore aggiunto a sostegno delle fasce più deboli.

Il progetto del Governatore Sergio Malizia continua con la terza tappa “Valorizzazione delle eccellenze del territorio dell’Area Aretusea”. L’appuntamento è per domenica 8 marzo 2026 presso il Palmento di Rudinì, in c.da Lettiera, Pachino – Marzamemi. Di grande interesse l’attività di service scelta per questo nuovo incontro e denominata: “Nonni facciamo merenda?”. Il focus dell’iniziativa è un viaggio educazionale che coinvolge diverse generazioni nella corretta alimentazione. Seguirà la degustazione dei prodotti di eccellenza del territorio con preparazioni a cura dei docenti e degli alunni dell’Istituto P. Calleri di Pachino.

