Si allenta in modo significativo la morsa del maltempo nella Sicilia orientale, dopo l’allerta meteo Rossa di venerdì 17 gennaio 2025 che ha interessato gran parte dell’isola.

A Canicattini Bagni numerosi sono stati gli interventi delle squadre della Protezione Civile nell’assistenza i cittadini in difficoltà e, soprattutto, con l’ausilio di tecnici, Polizia Municipale e Carabinieri, per garantire la sicurezza della viabilità interna, sulla SP 14 “Maremonti” e sulla SP 76 e strade interpoderali.

Il Sindaco Paolo Amenta e l’Assessore alla Protezione Civile, Ivan Liistro, nel ringraziare il Gruppo comunale di Protezione Civile, il Gruppo CB Omega, la Polizia Municipale, i Carabinieri, i tecnici comunali e quanti sono stati impegnati nel COC, il Centro Operativo Comunale, coordinato dal responsabile della P.C. Comandante Giuseppe Casella, per la costante disponibilità e l’importante la-voro svolto, hanno già disposto e attivato sopralluoghi per monitorare lo stato delle strutture pubbliche, ad iniziare dalle scuole, la viabilità in tutto il territorio.

Intanto per giovedì è stato fissato un incontro in Prefettura per fare il punto su tutta la provincia e verificare la funzionalità del CCS, il Centro Coordinamento Soccorsi prefettizio, che a detta degli Amministratori canicattinesi ha ben funzionato nell’emergenza di venerdì.

A Canicattini Bagni sempre attivi i numeri della Protezione Civile e della Polizia Municipale 0931945551 – 0931945131 – 3343475475, e il numero unico delle emergenze 112, per tutte le segnalazioni o richieste d’intervento.





Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

