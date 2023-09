Your browser does not support the video element.

L’Hub di prossimità, si conferma come punto di aggregazione nel quartiere Angeli Custodi. Città dei Ragazzi, il 7 e 8 settembre conclude due giornate straordinarie dedicate all’inclusione, allo sport e alle arti presentando le nuove proposte e attività autunnali.

7 settembre – Open Stage e Inaugurazione del Progetto Sud Catania Calcio

Nel pomeriggio del 7 settembre, Città dei Ragazzi ha ospitato un evento dedicato allo sport inclusivo e alla riqualificazione degli spazi pubblici. Il campo sportivo del quartiere Angeli Custodi, recentemente restituito alla comunità, è stato il palcoscenico per la presentazione del progetto “Sud Catania Calcio”.Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con Keras, Spazio 47 e Villaggio del Magnificat, ha l’obiettivo di offrire ai ragazzi del quartiere, e non solo, l’opportunità di immergersi nell’esperienza calcistica, accompagnati da un team di professionisti. L’Open Stage, e l’inaugurazione del Progetto SudCatania Calcio per bambini e ragazzi, è un piccolo sogno che prende forma, una possibilità aperta a tutti e rappresenta un’occasione per le famiglie di conoscere da vicino le proposte del centro, instaurando nel tempo una relazione di fiducia e partecipazione attiva.

8 settembre – Festa di Fine Estate, Corso di Musical e avvio progetto “Cre-attivi” rivolto alle persone anziane.

L’8 settembre, la giornata successiva, è stata allietata dapprima dalla simpatica partecipazione di decine e decine di uomini e donne anziane, in vena di fare festa, tra sorrisi, danze di balera e giochi da tavola. La fragilità e l’età senile trova forza e gioia dalla condivisione e dal potersi sentire ancora protagonisti di momenti a loro dedicati. Appena inaugurato il nuovo progetto, anziani Cre-Attivi, ha già riscontrato una partecipazione numerosa, e grande entusiasmo, un dato che fa riflettere, che ci interroga sull’urgente bisogno di creare spazi aggregativi pensati appositamente per la terza età. Durante le due giornate, sono state proposte diverse attività dagli educatori e dai numerosi giovani volontari dell’ass. Kefi, tra cui giochi da tavola, scrittura creativa, cerchi di ascolto, canto e condivisione. Città dei Ragazzi, grande Hub accogliente di comunità, ha dato voce anche ai bambini del Grest “Avventure estive”, che hanno condiviso il loro percorso musicale con il pubblico, regalando uno spettacolo aperto a tutti. La storia di Peter Pan e la sua messinscena danno l’avvio al corso di Musical, programmato per inizio ottobre. Le iscrizioni sono già aperte.Città dei Ragazzi ancora una volta conferma la sua genesi e il valore di uno spazio polivalente che valorizza e coinvolge tutte le componenti della comunità, dai bambini agli anziani. Una comunità unita, una comunità che partecipa e che riscopre e individua una forza nuova, collettiva.

Luogo: Centro di aggregazione , Via Gramignani 128, ct, 128

