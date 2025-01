Il Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla è pronto a regalare al pubblico un nuovo, imperdibile appuntamento. Sabato 1 febbraio alle ore 20.30 e domenica 2 febbraio alle ore 18.30 andrà in scena lo spettacolo “Due preti di troppo”, scritto, diretto e interpretato da Antonio Grosso.

Insieme a lui sul palco anche Antonello Pascale, Gaspare Di Stefano, Gioele Rotini e Alessia D’Anna. Lo spettacolo racconta una storia avvincente e toccante. Due sacerdoti, Don Ezio e Don Sabatino, vengono inviati in una chiesa abbandonata situata in un quartiere di periferia, un luogo segnato dalla malavita e dalla criminalità. Il loro compito è arduo: riportare speranza e luce dove regnano abbandono e paura. La sfida che li attende si trasforma presto in un’avventura coinvolgente e a tratti esilarante, capace di risvegliare il senso di comunità, solidarietà e coraggio tra gli abitanti. La trama si sviluppa in un susseguirsi di momenti divertenti e riflessivi, dove il potere delle parole e della musica diventa la chiave per riaccendere la speranza. Grazie alla creazione di un coro, Don Ezio e Don Sabatino riescono infatti a trasformare una chiesa dimenticata in un centro di aggregazione e riscatto sociale, dimostrando che a volte i veri eroi non indossano mantelli, ma semplici camicie e colletti bianchi.

“Quella che vi raccontiamo è una storia vera – si legge nella sinossi – il che implica che non debba per forza esserci happy end, ma nemmeno una tragedia. Insomma si racconta la vita che può essere bella o brutta, ma alla fine sempre vera”. Lo spettacolo è una produzione La Bilancia – 3atro produzione.

“Due preti di troppo è un’opera che incarna perfettamente il nostro claim: amore e arte – commentano le direttrici artistiche Vicky e Costanza DiQuattro – Attraverso una storia autentica, fatta di emozioni e musica, questo spettacolo ci ricorda che l’amore per la comunità e l’arte come strumento di rinascita possono davvero fare la differenza. Invitiamo il nostro pubblico a lasciarsi trasportare da questa messinscena, che regalerà riflessione e divertimento”.

Tutti gli appuntamenti di prosa del Teatro Donnafugata sono preceduti da aperitivi offerti nel foyer del teatro. L’intera rassegna teatrale ha il contributo del Comune di Ragusa, dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e della Banca Agricola Popolare di Sicilia. Main sponsor sono Gruppo Cappadona, Range Rover di Sergio Tumino, Regran, sponsor sono Marina Iblea, Cappello e Battaglia Assicurazioni, Reale Mutua agenzia di Ragusa, Rosso di Sicilia, Argo software, Engel & Völkers agenzia di Ragusa-Modica e Magazzini di Palazzo Donnafugata. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare al numero telefonico 334.2208186. Info su www.teatrodonnafugata.it.

Foto di Gabriele Gelsi





Luogo: Teatro Donnafugata , Via Pietro Novelli, 5, RAGUSA, RAGUSA, SICILIA

Data Inizio: 01/02/2025

Data Fine: 02/02/2025

Ora: 20:30

Artista: La Bilancia – 3atro produzione

Prezzo: 23.00

