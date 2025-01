Il Sud Italia e in particolare la Sicilia, saranno protagonisti in TV per tutto il 2025 con “Due Ruote a Sud”, un viaggio itinerante tra territori, eventi, cicloturismo, personaggi e tutto quanto ruota attorno alla bicicletta nel meridione d’Italia.

Ma ci sarà anche spazio per la tecnica, salute e benessere, l’agonismo e il Triathlon. Un programma di 40 puntate rivolte agli appassionati della bicicletta che prenderà il via mercoledì 22 gennaio, alle 21.00 su Bike Channel, canale 222 di Sky, 259 DTT e canale 60 DTT tasto rosso di Sportitalia, ed in streaming sulle pagine Facebook di Sportwebsicilia e BlogSicilia.

A condurre le puntate sarà Fabio Bologna, Direttore di Sportwebsicilia, che già da oltre un anno ha avviato una collaborazione con Bike Channel, unico canale TV di settore legato alla bicicletta, visibile in chiaro in tutta Europa sulla piattaforma Sky.

Nella prima puntata il Ct Bennati, Filippo Fiorelli, il Test di soglia con Alberati e la GF San Benedetto del Tronto

Tutto è quindi pronto per la prima puntata che andrà in onda mercoledì 22 gennaio alle 21.00 e che avrà come protagonista, ospite in studio, Filippo Fiorelli, il professionista della Bardiani in partenza, mentre scriviamo, per la Spagna. Spazio anche alla tecnica con le riprese e le spiegazioni del caso di un test di soglia, effettuato da Paolo Alberati all’Elite della MTB Emanuele Spica, corridore della Rolling Bike. Intermezzo con il Ct della Nazionale Daniele Bennati, intervistato da Laura La Rosa, collaboratrice di Repubblica e di Sportwebsicilia, autrice di articoli sul ciclismo e motociclismo.

Avete mai assistito ad un test di soglia? Ospiti dello studio di Pedara (Ct) di Paolo Alberati, faremo vedere insieme cos’è un test di soglia allenante, come si effettua e quali numeri vanno attenzionati. Conclude la puntata la presentazione della 16^ edizione della Granfondo San Benedetto del Tronto, in programma il 30 marzo prossimo, attraverso immagini e il racconto di Sonia Roscioli, organizzatrice della manifestazione ciclistica.

Lombardo Bikes e Giessegi a sostegno della trasmissione

Sono l’azienda di Buseto Palizzolo (TP) Lombardo Bikes e l’azienda Veneta Giessegi, gli sponsor che, grazie al loro contributo, hanno reso possibile la realizzazione di questo programma tutto made in Sud. Lombardo Bikes è il marchio storico di biciclette tutto siciliano con una forte presenza dei loro modelli in tutto il mondo, Giessegi è un’azienda leader nell’abbigliamento ciclistico e sponsor tecnico della nazionale Spagnola di sci.

