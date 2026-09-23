Due Siciliae Festival, al via gli ultimi appuntamenti tra musica classica e contaminazioni

di Press Service

23/09/2026

Proseguono gli appuntamenti del Due Siciliae Festival, la rassegna firmata AreaSud e diretta dai maestri Ketty Teriaca e Gianfranco Brundo, nata con l’obiettivo di creare un ponte ideale tra Napoli e Catania, tra tradizione e contemporaneità e attraverso linguaggi musicali differenti.

Sabato 26 settembre alle ore 20:00, ad ingresso gratuito, la Chiesa Madre di Sant’Antonio di Padova ospiterà il concerto del trio formato da Franco Ascolese, Aldo Botta e Alba Brundo. Flauto, clarinetto e arpa si intrecceranno in un raffinato dialogo musicale, attraverso un repertorio che spazia dalle trasparenze impressioniste e dal fascino della Petite Suite di Debussy e del Prelude op. 32 n. 5, di Rachmaninoff, fino ai trii di Howard Blake ed Elizabeth Poston. Un percorso che mette in dialogo la sensibilità musicale del primo Novecento con sonorità più vicine al nostro tempo.





Domenica 27 settembre alle ore 20:00, ad ingresso gratuito, sarà invece la Chiesa di San Paolo ad accogliere la Camerata Polifonica Siciliana, diretta da Giovanni Ferrauto, con la partecipazione della violinista finlandese Linda Hedlund in veste di solista. L’appuntamento rappresenta uno dei momenti della rassegna dedicati all’incontro tra le eccellenze musicali del territorio e la dimensione internazionale, in linea con la vocazione del Due Siciliae Festival. In programma Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, con il violino solista di Linda Hedlund, e, dello stesso autore, il Concerto in la minore per due violini, archi e basso continuo, op. 3 n. 8, RV 522, con i solisti Lorenzo Mazzamuto e Gioacchino Pantò.

Fin dai primi appuntamenti di settembre, il festival ha proposto un programma capace di attraversare jazz, musica classica, folk, tradizioni popolari, sonorità contemporanee e contaminazioni mediterranee, mettendo in dialogo artisti, interpreti e giovani musicisti provenienti da esperienze e culture differenti. Il progetto nasce infatti dall’idea di costruire un ponte artistico tra Napoli e Catania, valorizzando il patrimonio della tradizione e, al tempo stesso, aprendolo a nuove forme espressive e a un confronto con la scena musicale internazionale.





Dopo gli appuntamenti del 26 e 27 settembre, il gran finale del Due Siciliae Festival si svilupperà nel weekend del 2, 3 e 4 ottobre, tra Gravina di Catania e Milo.

Venerdì 2 ottobre, alle ore 20:30, l’Auditorium Angelo Musco di Gravina di Catania ospiterà il concerto dell’Orchestra amatoriale Vincenzo Scontrino, diretta dal Maestro Davide Galaverna, con la partecipazione del tenore Gjorgji Cuckovski e del sassofonista Gianfranco Brundo (ingresso a pagamento € 8 – ridotto € 5). Sabato 3 ottobre, alle ore 20:30, il concerto sarà eseguito presso la Chiesa di Sant’Andrea di Milo, nell’ottica della diffusione degli eventi del festival nel territorio etneo.

A chiudere la rassegna, domenica 4 ottobre, alle 19:30, sarà il gruppo vocale Saucejas, che presso la Sala delle Arti “Emilio Greco” di Gravina di Catania proporrà un repertorio dedicato ai canti popolari lettoni, portando sul palco una nuova prospettiva musicale e culturale nel segno dell’incontro tra tradizioni (ingresso a pagamento € 8 – ridotto € 5).

Per informazioni sul programma è possibile consultare il sito ufficiale del Festival: www.duesiciliaefestival.it.

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