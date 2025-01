La Sicilia fino ad oggi ha faticato nel trovare un artista che faccia da esponente nella scena pop italiana, quella mainstream per intendersi, ma grazie ai due giovani artisti siciliani Kid Gamma e La Ragione Giusta le cose stanno per cambiare. I due cantautori hanno deciso di unire le forze, così hanno firmato un singolo insieme dal titolo “Bar 24h”, dove gli stili degli artisti si amalgamano alla perfezione.

Il bar, che fa da sfondo alla canzone, è un simbolo che rappresenta una sorta di punto di ritrovo o di un addio. Non a caso, il singolo è composto da ipotesi su un rivedersi dopo essersi lasciati, si tratta di un brano emozionante e radiofonico.

Il suono coinvolge e trasporta lungo le note e le parole cantate da La Ragione Giusta e Kid Gamma; i quali rappresentano le migliori prospettive del pop siciliano, se non dell’intero Sud della penisola, e hanno tenuto a precisare il valore che rappresenta per loro questa canzone: “Immaginate di camminare nella propria città, tra le strade che sembrano vuote e i ricordi che colpiscono come un pugno. Questo brano è un viaggio emotivo, dove la nostalgia e la solitudine si intrecciano con il rumore di una vita che scorre a rallentatore. Le immagini di un amore ormai finito – le birre, i pacchetti di sigarette, i rimorsi di frasi non dette – dipingono un quadro di disillusione, ma anche di dolce e amara verità”.

“Bar 24h” è disponibile a partire dal 31 gennaio 2025 su tutte le principali piattaforme di streaming musicale.

Chi è Kid Gamma

Kid Gamma è un cantante e beatmaker nato Palermo nel 2002. Dall’età di quattro anni si dedica agli studi del pianoforte, in seguito frequenta il conservatorio V. Bellini. Nel luglio 2012 è risultato vincitore della Young Talent Special Mention all’International Ibla Competition e nel maggio 2013 ha debuttato alla prestigiosa Carnegie Hall di New York e alla New York University, ricevendo consenso unanime e l’Audience Award. Inoltre, a soli undici anni ha debuttato al Teatro Politeama di Palermo come solista accompagnato dall’Orchestra sinfonica siciliana.

Dalla fine di settembre 2020 entra a far parte del roster di GoMad Concerti ed il 30 ottobre dello stesso anno esce “Iphone”, il suo primo singolo; il quale ottiene riscontri assolutamente positivi da parte dei media e dal pubblico. Nel 2023 inizia a collaborare ufficialmente con Pulp Records, dando una nuova estetica musicale e visiva al progetto.

Chi è La Ragione Giusta

La Ragione Giusta è un cantautore siciliano nato nel 2003 a Sciacca ma da un paio d’anni vive stabilmente a Palermo anche per il suo percorso artistico. Fin da piccolo ha nutrito una profonda passione per la musica, coltivando il suo talento attraverso esibizioni live e pubblicazioni indipendenti.

Il suo esordio ufficiale nel mondo della musica arriva nel febbraio 2023 con il singolo “Cerotti”, accolto con entusiasmo e inserito nella prestigiosa playlist “Swipe Pop” di Apple Music.

A luglio dello stesso anno, La Ragione Giusta conquista il pubblico vincendo l’RDS Summer Festival, un contest che gli consente di aprire i concerti di artisti di spicco come: Tommaso Paradiso, Baby K e Aka 7even. Questa vittoria consolida la sua presenza nella scena musicale, dimostrando la sua capacità di emozionare e coinvolgere il pubblico.

Dopo queste tappe all’inizio della sua carriera, La Ragione Giusta si presenta come uno degli artisti più interessanti che provengono dalla Sicilia. Si tratta di un cantautore che possiede una notevole abilità nella scrittura che incastra con suoni ricercati che gli consentono di avere uno stile tutto suo.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di blogsicilia. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento, questioni da sollevare o ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.