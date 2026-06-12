La Città di Corleone ha accolto per la seconda volta con successo l’iniziativa “Corleone libera e produttiva” volta alla scoperta di prodotti, artigianato e territorio che ha visto nuovamente protagonisti operatori economici, produttori artigianali, aziende agricole ed agrituristiche e la comunità locale per dare il via ad una nuova stagione di consapevolezza delle peculiarità e potenzialità del territorio.

L’iniziativa, che si è svolta il 6 e 7 giugno scorsi, è nata dalla riuscita sinergia tra l’Assessore Regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, l’amministrazione comunale di Corleone il sindaco Walter Rà, l’assessore comunale alle Attività Produttive Salvatore Schillaci, il presidente della Proloco di Corleone, Luca Gazzara, e gli operatori economici del territorio.





“L’unione tra le comunità di Corleone e Casal di Principe che si è realizzata in questa occasione deve avere una continuità e fungere da modello anche per altre realtà per contrastare la criminalità e realizzare un esempio virtuoso da seguire come punto di riferimento per lo sviluppo sociale, economico e culturale- ha dichiarato il sindaco di Corleone Walter Rà .

“Abbiamo partecipato ad un evento bellissimo che ci ha mostrato le bellezze e l’ospitalità dei Corleonesi e dei Siciliani tutti. Non possiamo però ridurre queste 24 ore ad in evento ludico. Firmando il protocollo di legalità già lo scorso anno abbiamo sposato un percorso tra le nostre comunità che dovrà proseguire in una sempre maggiore sinergia sociale, culturale ed economica. Viva i Corleonesi ed i Casalesi, cittadini onesti, laboriosi e in costante avversione verso le tutte Mafie e a prestissimo rivederci” ha aggiunto il sindaco di Casal di Principe Ottavio Corvino.





“Questa seconda edizione della manifestazione ha dato un apporto significativo allo sviluppo produttivo ed economico del territorio – ha proseguito l’assessore alle attività produttive e vicesindaco Salvatore Schillaci e concluso- “Corleone libera e produttiva” ha compiuto un ulteriore passo verso il pieno riconoscimento delle proprie potenzialità”.

“La seconda edizione di Corleone Libera e Produttiva, ha visto la partecipazione delle aziende dell’agroalimentare e dell’artigianato artistico locale. Realtà che si stanno organizzando per offrire accoglienza e hospitality nel comparto del turismo. Siamo soddisfatti della partecipazione e delle prospettive avviate per il coinvolgimento del tessuto produttivo e promozionale avviato con gli operatori” ha dichiarato Luca Gazzara Presidente della Proloco Corleone e aggiunto – Sono state circa duemila le persone che hanno assistito alle due giornate legate anche alla festa del Corpus Domini con la processione, che ha visto l’attraversamento della Città di Corleone e l’esibizione serale, degli studenti del liceo musicale “Don Colletto” e dell’istituto Compresivo “Vasi” . Dopo questa edizione saremo, inoltre, promotori, insieme alla Pro Loco di Casal di Principe, della creazione di un contratto di rete tra le aziende produttive delle due comunità con la partecipazione attiva delle Amministrazioni comunali”.





Anche questa seconda edizione ha visto protagoniste le aziende agricole, vitivinicole e casearie vocate alle produzioni enogastronomiche locali che propongono prodotti “sani, liberi, puliti e giusti” grazie alla volontà di giovani che vogliono promuovere nuove opportunità di sviluppo economico e connessione con i mercati nazionali e internazionali affermando con competenza, lavoro e impegno una agricoltura green-economy longeva e sostenibile.

Tra i momenti salienti della manifestazione il convegno “ Semi di Legalità, Frutti di Sviluppo: il dialogo tra Corleone e Casal di Principe” in occasione del quale è stata resa pubblica l’opera realizzata dall’ artista di Corleone, Biagio Governali, dedicata alla figura di Don Peppe Diana, il parroco barbaramente ucciso da criminali, la cui figura oggi è in corso di beatificazione.





Le aziende e gli artigiani partecipanti

Hanno preso parte alla seconda edizione di Corleone Libera e Produttiva: l’Azienda Sinatra” produttrice di olio extravergine d’oliva e ciliegie; l’azienda Li Puma Vincenzo di olio extravergine d’oliva; Il Nettare di Corleone di Giuseppe Comajanni, l’azienda Vitivinicola Roccabusambra; Il forno dei golosi, Il Mulino di Nonno Mommo di Giovanni Chiarelli e le Delizie al melograno di Corleone dell’azienda di Antonina Pomilia. Gli artigiani dei manufatti di ricami, uncinetto, tombolo, macramè, borse, capi Sartoriali, manufatti in pannolencio, oggetti in gesso sono Tania Lanza, Pietro Cascio, Gisellart, Petronella Francesca, Rose Art , Creazioni Sartoriali Giusi Lanza e Lanza Maria Concetta.

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