Monreale e il suo tesoro al centro del documentario che narra le meraviglie della cattedrale

Nell’ambito delle celebrazioni in occasione della festa per la Natività della Beata Vergine Maria, cui è dedicata la cattedrale di Monreale con il titolo di Santa Maria Nuova, verrà proiettato all’interno del duomo di Monreale giorno 7 settembre alle 19 il documentario “Il grande sogno – Monreale e il suo tesoro”.





Il documentario realizzato dal regista e antropologo culturale, Lorenzo Mercurio, è un racconto delle meraviglie del duomo di Monreale, attraverso il filo conduttore del celebre sogno di re Guglielmo II. Secondo la celebre narrazione, inserita anche nel libro di Francesco Testa, arcivescovo di Monreale dal 1754 al 1773, intitolato “De vita et rebus gestis Guilelmi II Siciliae Regis”, durante una battuta di caccia nei pressi dell’attuale città di Monreale, re Guglielmo II si addormentò sotto un albero di carrubo e, apparsa la Vergine, gli indicò un tesoro con il quale avrebbe costruito un duomo tutto d’oro segno di gratitudine a Dio e alla Vergine Maria. Nel 1172, Guglielmo II, ultimo re normanno di Sicilia, decise di edificare su un promontorio del monte Caputo il complesso abbaziale di Monreale, intitolandolo alla Madre di Dio con il nome di Santa Maria Nuova.





L’opera, già selezionata per la partecipazione a diversi e importanti eventi culturali, tra cui il Festival della comunicazione e del cinema archeologico 2025, Firenze Archeofilm 2026 e i due Festival del cinema archeologico di Spalato e Rovereto, sarà per la prima volta presentata al pubblico nel duomo di Monreale. Non si tratta soltanto di un semplice racconto, ma di un’opera che vuole valorizzare dal punto di vista comunicativo il patrimonio culturale dell’arcidiocesi secondo il filo conduttore del sogno di Guglielmo, che trova la sua massima espressione nella magnificenza del duomo di Monreale, ma anche delle strutture adiacenti, che ne fanno parte a formare l’intero complesso abbaziale.





Dopo i saluti dell’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, sono previsti gli interventi di Lorenzo Mercurio, autore del documentario, e di don Nicola Gaglio, Maria Concetta di Natale, Sergio Intorre e Ciro Lomonte. Ad impreziosire la serata, subito dopo la presentazione del documentario, sarà un momento musicale, in particolare un concerto per organo e violino del musicista romano, Stefano Mhanna, su musiche di Bach e Paganini, sul tema del sogno e della regalità.

Luogo: Duomo di Monreale, Piazza Guglielmo II, MONREALE, PALERMO, SICILIA

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