L’associazione “Donne del Vino”- delegazione Sicilia, guidata da Roberta Urso, insieme per le donne, con il progetto on the road “DxD : Calici di vita”, il primo wine lunch solidale, sabato 11 marzo dalle 12,30 fa tappa a Palermo, allo Stand Florio (Via Messina Marine, 40- info e prenotazioni 091.7308360- 3515702022) . L’architetto Giuseppe Vaiana, che si è occupato del restauro dello Stand Florio, piccolo “gioiello” del Liberty realizzato da Ernesto Basile, nel 1905, su commissione di Vincenzo Florio Jr. che voleva erigere un raffinato ritrovo in una zona che ospitava i più eleganti stabilimenti balnerari della città, guiderà gli ospiti in un viaggio affascinante. L’ iniziativa è nell’ambito di “Rose- Week”-l’incipi di una nuova storia”, promossa ed oganizzata dallo Stand Florio. “DxD :Calici di vita” è un’alleanza tra produttrici socie dell’associazione regionale e i ristoratori per sostenere i centri di aiuto alle donne vittime di violenza dell’ Isola, nell’ambito della campagna nazionale”Tunonsei sola” promossa ed organizzata dalle DDV Italia presieduta da Daniela Mastroberardino.

Un tema tragico che vede in primo piano l’associazione che, dopo il femmicidio nel 2018 di Donatella Briosi, socia DDV, sommelier friulana, barbaramente uccisa dal marito, ha creato uno rete nazionale di centri antiviolenza. Uno spazio virtuale, un pulsante #Tunonseisola”, dove le donne in difficoltà possono cliccare e rivolgersi al centro antiviolenza più vicino per avere supporto.

“Oltre l’8 marzo ed il 25 novembre- spiega Roberta Urso, delegata Associazione DDVSicilia– il nostro impegno continua tutto l’anno con il nostro progetto per dare un aiuto concreto a quei centri che sono realmente impegnati in progetti di rinascita per le donne vittime di violenza domestica. Protagonisti i ristoratori che hanno aderito all’iniziativa e i vini che le nostre socie produttrici hanno messo a disposizione per il pranzo, per la masterclass guidata da Francesca Landolina, giornalista e socia , per l’asta, magnum, annate particolarie confezioni speciali. La prossima tappa della nostra iniziativa sarà nella Sicilia orientale”.

“Crediamo nella forza della parola- dice Elvira Rotigliano, presidente dell’Associazione – crediamo alle donne che vivono una condizione di violenza e che trovano nell’ascolto e nell’accoglienza di figure competenti ed empatiche, il luogo da cui ripartire in protezione, sentendosi sostenute e mai giudicate. L’iniziativa “DxD Calici di vita”, che oggi ci vede coinvolge, è un esempio virtuoso che ci ricorda l’importanza della solidarietà tra donne e la forza del pensiero femminile che fa la differenza”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.