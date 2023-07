Manca poco per l’atteso concerto di Lazza alla Villa Bellini di Catania. Il live di domani (14 luglio) è atteso dai fan dell’artista che faranno sentire la propria presenza fin dal pomeriggio. A Villa Bellini sono attesi arrivi da tutta la Sicilia e rimangono in vendita pochissimi biglietti.

La data di domani è inserita nel Wave Summer Music, il Festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management e fa parte del Catania Summer Festival, il cartellone organizzato dal Comune di Catania.

Il concerto di Lazza è inserito nel progetto “Porte Aperte” che prevede agevolazioni e sconti per gli studenti dell’Università di Catania.

“Il tour – ha detto Lazza – è iniziato da poche settimane e sta già superando ogni aspettativa, così come il mio ultimo album, Sirio: fare il settimo Disco di Platino è un risultato da record e sono infinitamente grato al mio pubblico che ha saputo cogliere a pieno quello che volevo comunicare e che mi sta mostrando ancora più affetto venendo ai miei live. Il mio obiettivo principale è sempre quello di mandare a casa le persone contente, di dare al mio pubblico una serata da raccontare, e di divertirmi io. Sarà un concerto fatto di tanti momenti: c’è il momento in cui si salta, si poga, il momento che chiamo “da stadio”, con gli accendini, quello strappalacrime, quello piano e voce… non vedo l’ora di portare il mio show sul palco, i concerti sono il mio ossigeno e vedere il pubblico che canta le mie canzoni è ciò che mi rende più felice di tutti”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.