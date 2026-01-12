Con 19.367 punti nella specialità palla, la giovane ginnasta classe 2012, vince la competizione. È la prima volta che il Cus Catania prende parte a un Torneo internazionale di ginnastica ritmica

In casa Cus Catania il 2026 è iniziato sotto una buona stella. Quella di Graziana Maria Amenta, ginnasta classe 2012, arrivata prima negli esercizi con la palla con il punteggio di 19.367 alla Rome Cup Winter Edition, il Torneo internazionale che da anni vede la partecipazione di atlete provenienti da numerosi Paesi europei ed extraeuropei molti dei quali dalla radicata e significativa tradizione nella ginnastica ritmica. Nazioni come Azerbaijan, Estonia, Svizzera, Slovacchia, Ucraina.

A questa ottava edizione organizzata con il supporto della FGI, la Federazione Ginnastica d’Italia, si sono presentate anche ginnaste provenienti da Austria, Cipro, Egitto, Gran Bretagna, Lituania, Polonia, San Marino, Spagna, Turchia e naturalmente Italia.

È la prima volta che il Cus Catania si presenta a una competizione internazionale di ginnastica ritmica, ed è già un successo. Una prima volta che ha avuto un magnifico battesimo.





“La sola partecipazione alla Rome Cup – spiega Rossella Longo, tecnico federale nonché responsabile della sezione Ginnastica ritmica del Cus Catania -, per noi era già la conferma del percorso intrapreso. Il punteggio ottenuto da Graziana – 19.367 – evidenzia il significativo distacco con la ginnasta dell’Ucraina (arrivata seconda con 19.233 punti) patria di questo sport, le cui atlete raggiungono costantemente l’eccellenza a livello internazionale. Questa vittoria è un risultato eccezionale, siamo ancora incredule!”

“Sono felice che il Cus Catania continui a raccogliere grandi successi pure nella ginnastica ritmica, disciplina sportiva che insegna molto anche nella vita – ha commentato il presidente del Centro Universitario Sportivo etneo Massimo Oliveri -. La sezione sta abituandoci a risultati importanti. Un percorso avviato già da qualche anno con il raggiungimento di titoli nazionali, e ora anche a livello internazionale. Questo è un punto di svolta visto che, per la prima volta in assoluto nella storia del Cus Catania, ci siano atleti cusini a questo Torneo. Complimenti a Graziana e al gran lavoro svolto dalla responsabile Rossella Longo e da tutto il suo staff”.





La giovane cusina (categoria junior 1) si è presentata al Pala Pellicone di Ostia per gli esercizi con la palla e con il cerchio, sapendo che in entrambi gli attrezzi si sarebbe confrontata con ginnaste dall’altissimo livello tecnico. “Aiuto, ho paura, sono fortissime! Maestra, ti voglio bene” ha detto al suo tecnico con il cuore gonfio di emozione prima di salire in pedana. Un’emozione che non l’ha tradita nonostante la presenza dei rischi nella sua prestazione con i tanti lanci della palla e le varie rotazioni fatte prima di riprendere la sfera. Prestazione che, supportata dal ritmo incalzante di “Don’t Tell Mama”, il brano iconico di Cabaret il musical di Broadway, l’ha portata a salire il gradino più alto del podio.

Già campionessa regionale nel campionato Silver, Graziana Amenta aveva vinto il titolo nazionale nel 2024 nella specialità del cerchio nella kermesse “Ginnastica in Festa”, l’appuntamento più importante della stagione che si svolge tradizionalmente a Rimini. Un percorso di crescita che evidenzia il gran lavoro svolto dai tecnici quotidianamente in palestra.

Impegno e dedizione costanti, un lavoro che si costruisce giorno dopo giorno con pazienza e tenacia.

