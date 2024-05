È online il nuovo sito istituzionale web del Comune di Canicattini Bagni, raggiungibile all’indirizzo www.comune.canicattinibagni.sr.it come annunciato nei giorni scorsi nel corso dell’ultimo Consiglio comunale del 24 aprile 2024 dal Sindaco Paolo Amenta.

Il nuovo sito è stato finanziato con i fondi del PNRR della PA digitale 2026 nell’ambito della Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” ed è stato realizzato secondo le linee guida di Designers Italia per i siti web degli Enti pubblici redatte dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, con l’obiettivo di definire standard web di usabilità e design condivisi da tutta la Pubblica Amministrazione.

Attraverso il nuovo sito web del Comune, infatti, si avvicina ancora di più il cittadino alla Pubblica Amministrazione mediante notizie, avvisi, gli eventi del proprio Comune, l’albo pretorio, e l’erogazione di servizi on line, autenticandosi attraverso lo SPID o CIE, che verranno man mano incrementati, che consentono di interagire con l’Ente senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, e che al momento riguardano, oltre alla novità di poter prenotare appuntamenti con i vari Uffici e segnalare disservizi: l’iscrizione all’asilo nido, alla mensa scolastica, al trasporto scolastico, il permesso per l’occupazione del suolo pubblico, fare pagamenti con il PagoPA, pagare online i Tributi, e attraverso la piattaforma ANPR dell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente poter effettuare il cambio di residenza e richiedere certificati anagrafici, oppure prenotare un appuntamento con l’Ufficio Anagrafe del Comune anche per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), e per le imprese collegarsi al SUAP.

Inoltre, tanti altri Servizi sono disponibili con la modulistica e le informazioni del caso, come per i Tributi, per quanto riguarda l’Ufficio Tecnico, il Piano Regolatore Generale, l’Ufficio Elettorale, le dirette streaming del Consiglio comunale, o conoscere gli avvisi meteo della Protezione Civile.

Dal nuovo portale è anche possibile raggiungere il vecchio sito cliccando il link “Vecchio Sito” presente nella pagina iniziale, che resta un archivio prezioso degli anni precedenti.

Nella realizzazione del nuovo sito, naturalmente, come richiesto dalle direttive nazionali, è stata dedicata particolare attenzione alla navigazione e all’usabilità da parte dei cittadini affinché abbiano a disposizione varie modalità per accedere all’informazione che stanno cercando, anche attraverso dispositivi mobili, dai tablet agli smartphone.

«Il nuovo sito web istituzionale del Comune – ha sottolineato il Sindaco Paolo Amenta – oltre ad essere completamento rinnovato nei contenuti e nel design così come richiesto per i servizi digitali della Pubblica Amministrazione, rappresenta un cambiamento migliorativo nei rapporti con il cittadino, che avrà a disposizione un ambiente facile da usare e molto familiare, in cui trovare informazioni più comprensibili sui servizi di cui ha bisogno. Dalla possibilità di prenotare un appuntamento con un ufficio comunale, di segnalare disservizi, al poter effettuare online, quindi senza bisogno di presentarsi agli sportelli, alcuni servizi importanti che man mano verranno incrementati per migliorare e facilitare sempre di più il rapporto del cittadino con il proprio Comune in linea con gli obiettivi della transizione digitale della Pubblica Amministrazione, ricevendo nella propria email le informazioni che riguardano la propria pratica o richiesta. Non solo ma anche richiedere certificati, pagare online i tributi, seguire le dirette del Consiglio comunale, rimanere aggiornati con le notizie relative all’attività amministrativa e avvisi di interesse della cittadinanza, conoscere gli eventi del proprio Comune e consultare il vecchio sito che resta un importante bagaglio d’informazioni degli anni precedenti. Un servizio digitale avanzato che si può seguire non solo tramite il computer ma, comodamente, anche attraverso il tablet o il proprio smartphone».

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.