‘E ora dove andiamo?’, il film di Nadine Labaki, per i Seminari in Biblioteca, sabato 22 giugno alle 17,30 alla Biblioteca delle Donne in via Lincoln 121 a Palermo



“Le differenze di culto in terra mediorientale. Un tema difficile che Nadine Labaki affronta con un tono lieve in un film che è insieme commedia, dramma e musical.

La storia inizia con una scena potente: sul bordo di una strada dissestata, un corteo di donne avanza in processione verso il cimitero del villaggio. Nel caldo soffocante le donne marciano e danzano reggendo le fotografie dei loro uomini, perduti in una guerra lunga e lontana. Alcune di loro portano un velo, altre indossano croci di legno, ma tutte sono vestite di nero, unite dalla stessa sofferenza. Alle porte del cimitero, la processione si divide in due: musulmani da una parte e cristiani dall’altra.

Il tema della convivenza tra persone che professano religioni diverse, quanto mai attuale, viene affrontato con efficacia e leggerezza, usando l’arma del sorriso contro l’intolleranza dell’integralismo. Queste donne forti lottano senza rinunciare alle proprie diversità, con la saggezza di saper convivere e cercare di salvare una società che va verso la distruzione. “



Si raccomanda la massima puntualità, non sarà consentito l’ingresso a proiezione iniziata.



Luogo: biblioteca delle donne, via lincoln, 121, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.