Importantissimo e prestigiosissimo il dato di Radio Ter che, ancora una volta, attesta Radio Studio 90 Italia la radio più ascoltata nella media settimanale nella Sicilia orientale e la terza a livello regionale: sono quasi mezzo milione, 461.000 nel dettaglio, infatti gli ascoltatori che in media si sintonizzano sulla radio siciliana nella rilevazione settimanale e che la rendono quindi uno dei network più amati dai Siciliani. La Radio di appartenenza da qualche anno alla Traguardi e guidata dall’editore Fabio Nocito conferma un trend di crescita importante frutto del grande lavoro di programmazione voluto dalla proprietà e rafforzato dalle scelte artistiche del direttore Fabio Zappalà, uomo dalla grande esperienza radiofonica e commerciale.



Per espresso volere dell’editore, la radio ha un’impronta da network nazionale: programmazione snella, speaker veloci e competenti, ottimi contenuti ed ovviamente, marchio di fabbrica inequivocabile, la grande musica italiana. Il palinsesto è forte di professionisti della radio che accanto alla propria indiscussa professionalità mettono in onda ogni giorno tanta passione e tanta energia. Al mattino si comincia con Emanuele Bettino, l’ultimo arrivato in ordine cronologico, ha il compito di dare il buongiorno al vastissimo pubblico con “Cominciamo Bene” un gradevolissimo contenitore nel quale lo speaker duetta con ospiti e spesso ci porta indietro nel tempo tra ricordi e sorrisi. Dalle 10 la Mattinata storicamente è quella di Paola 4 voce amatissima dal pubblico: in “Marmellata” tante curiosità ed un intrattenimento leggero con le interviste ai grandi personaggi dello spettacolo. Ad ora di pranzo è Ruggero Sardo che con il suo inconfondibile stile porta gli ascoltatori in giro per le tavole e le tradizioni gastronomiche della Sicilia con “l’isola dei tesori a tavola” neonata costola de “l’isola dei Tesori” trasmissione replicata anche a chiusura palinsesto. Il pomeriggio è delle ragazze! Prima la brava Roberta Rivolo che con eleganza e sobrietà conduce “Prezzemolo” trasmissione ideale per un primo pomeriggio all’insegna del garbo, dell’informazione e delle notizie di colore.

Dalle 17 arriva una voce davvero storica dell’emittenza radiofonica catanese: Cristina Ruffino “Rotolando fino a Sera” è la compagna ideale di chi ascolta la radio nel secondo pomeriggio: curiosità, aneddoti, interviste con il ritmo e la simpatia che contraddistinguono da sempre la brava Cristina. Anche il Weekend fa incetta di ascoltatori e gradimento grazie alla già menzionata “Isola dei Tesori” un format assolutamente innovativo ed intelligente che ha fatto approdare a Radio Studio 90 Italia il “gentleman della conduzione siciliana” Ruggero Sardo che si trasforma in un Cicerone narrante le tante meraviglie della terra di Sicilia: luoghi, tradizioni, aneddoti, racconti e personaggi assolutamente siciliani che sono il vero tesoro della nostra isola. Molto gradite le classifiche: “Top 20 Italia” a cura del direttore Fabio Zappalà e “Top 20 Rewind” la classifica storica a cura di Cristina Ruffino. Format innovativo e di vero successo anche “Stile” condotto da “Taty” Tatiana Incardone che proietta nelle mode e nei trend del momento. Un palinsesto vario, ricco e completo che aborrisce qualsivoglia volgarità e scontatezza e che oltre ad essere premiato dal pubblico è premiato anche dagli sponsor, grandi aziende siciliane e nazionali che hanno sposato in pieno il progetto Radio Studio 90 Italia anche grazie al perfetto lavoro dell’ufficio commerciale guidato dal direttore Fabio Zappalà. Radio Studio 90 Italia è anche in radiovisione sul sito radiostudio90italia.it

“Ed ora sempre avanti, felici per i dati di ascolto ma responsabilizzati a fare sempre meglio – ha detto l’editore Fabio Nocito – che in questi anni è riuscito a mettere su un vero gioiello: un vero network tutto siciliano – conclude”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.