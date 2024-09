Il progetto EbioScart Plus tra i protagonisti degli eventi collaterali del “G7 Agricoltura e Pesca” in programma a Siracusa. Ebioscart Plus con la sua mission di economia circolare si inserisce perfettamente nel ciclo di incontri del vertice dal titolo “Educazione Alimentare, Ambientale e Stili di Vita Sani nei G7 e nel continente africano”. L’evento registra gli interventi di studiosi, esperti, rappresentanti di categoria e vertici istituzionali. L’appuntamento a Siracusa è stato preceduto da un campo dimostrativo in provincia di Catania curato dal gruppo opertivo di EbioscartPlus con in testa l’innovation broker Carmelo Danzì e Claudio Vadalà, responsabile innovazione della linea 2 del progetto. «Il Centro di innovazione di processo del progetto EbioScart Plus – ha specificato Danzì- è rappresentato dalla messa a punto di due fattori produttivi, un compost e un mangime per ruminanti.

Nel campo sperimentale nell’azienda agricola La Principessa di Biancavilla, in particolare, abbiamo somministrato il nuovo fattore produttivo emerso dagli estratti di ficodindia e seguiranno altri 3 campi sperimentali sui seminativi, sulle arance e sugli ortivi. Questi appuntamenti sono utili e necessari per dimostrare i presupposti sperimentali del progetto, ovvero provare che questo fattore produttivo messo a punto con un Know-how semplice all’interno delle azienda agricole è alla stessa tregua rispetto ai compost in commercio, reperibili attraverso i canali di distribuzioni usuali. Vogliamo puntualizzare che con il nostro progetto EbioScart Plus vogliamo mettere a disposizione dell’imprenditore agricolo uno prodotto salubre, immediatamente applicabile, che concede all’imprenditore la possibilità di avere un’economia fiscale per dare vita ad un’azienda multifunzionale, virtuosa e sostenibile per l’ambiente».



