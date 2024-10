Il sipario della terza stagione di “Sguardi” della Compagnia “Buio in Sala”, fondata dagli attori e registi Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia, a cui è affidata la direzione artistica, e Silvana D’Anca e Giovanna Sesto, rispettivamete la presidente dell’Associazione e la responsabile alle pubbliche relazioni, è pronto a rialzarsi per svelare al pubblico e agli amanti del teatro il nuovo e variegato cartellone.



Sul palco di Teatro Bis, sala teatrale attigua alla scuola d’arte Buio in Sala, al centro polifunzionale Leonardo Da Vinci, giovedì 17 ottobre, alle ore 19.30, saranno presentati gli “Sguardi” di Buio in Sala dedicati al presente, al passato e al futuro.

“Anche quest’anno- dichiarano Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia- abbiamo deciso di soddisfare le esigenze di tutto il nostro pubblico, affinché ogni singolo spettatore, dai bambini agli adulti, possa decidere di scegliere la migliore offerta possibile capace di unire contemporaneità e tradizione”.

Il cartellone di Buio in Sala 2024 sarà cosi suddiviso: “Giovani Sguardi”, dedicato alla nuova drammaturgia e agli autori under 35, “Piccoli Sguardi” per i bambini e le famiglie e “Classici Sguardi- Teatro a scuola” per avvicinare gli studenti delle scuole primarie e secondarie ai grandi autori del nostro teatro.

“Da ottobre a maggio- concludono Giustolisi e Bisicchia- accompagneremo il pubblico in un viaggio fatto di emozioni, contemporaneità ed innovazione con il giusto rispetto per le nostre origini ma con un importante sguardo al futuro che attiri ogni anno, come già sta accadendo, tanti giovani che s’innamorano costantemente, proprio come è accaduto a noi, del magico gioco del teatro”.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.