Impegno comune a condividere buone prassi e opportunità per le imprese e gli artigiani isolani per facilitare l’accesso alle misure di sostegno all’economia messe in atto dalla Regione Siciliana. Questo l’esito dell’incontro negli uffici di via Notarbartolo fra l’assessore all’Economia, Marco Falcone, e i vertici dell’Ebas, l’Ente bilaterale dell’artigianato siciliano.

“Prosegue la strategia di confronto e dialogo del governo Schifani rivolta a tutte le categorie sociali della Sicilia – afferma l’assessore Falcone – per assicurare a imprenditori e lavoratori un raccordo proficuo con la Regione. All’orizzonte abbiamo anche il varo di nuovi stanziamenti in favore di famiglie e imprese alle prese con il rialzo dei costi di mutui e finanziamenti. Nell’ambito della prossima Legge di Stabilità, la Regione interverrà per contenere l’impatto dell’aumento dei tassi d’interesse voluto dalla Bce e sarà utile che l’Ebas coadiuvi i nostri uffici per meglio raggiungere gli operatori e le imprese, rendendo efficaci gli aiuti”, conclude l’assessore all’Economia.

L’Ebas è l’Ente bilaterale costituito da Confartigianto, Cna, Casartigiani, e Claai, in rappresentanza delle imprese artigiane e da Cgil, Cisl e Uil in rappresentanza dei lavoratori.

