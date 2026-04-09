“Condividiamo l’allarme lanciato da Gianluca Zaccaria, presidente regionale del gruppo giovane di Ance che ha sottolineato le difficoltà ad individuare una nuova generazione di imprenditori e di trovare manodopera in Sicilia nel settore edile, che rappresenta un mestiere che può avere certamente un appeal minore rispetto ad altri ma che invece e’ uno degli asset strategici dello sviluppo economico e produttivo di un’intera comunità” . Lo ha detto il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia Paolo D’anca, che aggiunge: “Riconosciamo che c’è anche una reale preoccupazione, come è’ stata già ravvisata anche da Zaccaria, di trovare nuovi imprenditori disposti ad investire in questo settore. Per questo, come Filca, siamo pronti a fare la nostra parte e a chiedere una sintetica strategica con tutti gli attori sociali, istituzioni, imprese e istituti di formazione per far conoscere il settore e incentivare i ragazzi ad avvicinarsi a questo mondo da sempre condizionato dal pregiudizio di essere considerato di serie B rispetto ad altri ed è proprio lì che dobbiamo puntare per invertire questa tendenza e far capire che invece rappresenta un settore determinante per il nostro futuro”.

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