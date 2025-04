Martedì 15 aprile, alle ore 16:30, nella sede della Democrazia Cristiana in via Ricasoli 45 a Palermo, si terrà un incontro pubblico per riflettere su una domanda cruciale: “L’educazione sentimentale è la chiave del cambiamento?”

L’evento, inserito nel ciclo “I Martedì in via Ricasoli” e promosso dal Movimento Femminile della Democrazia Cristiana con il sostegno della Segretaria regionale Pina Provino, si svolgerà nell’ambito dell’Agorà delle Donne — uno spazio di dialogo e confronto coordinato da Maria Giambruno.

Un tema urgente: educare per prevenire

In un contesto sempre più segnato da femminicidi, disagio giovanile e violenza relazionale, il dibattito si propone di esplorare il ruolo dell’educazione sentimentale come strumento di prevenzione.

L’obiettivo è promuovere un cambiamento culturale che parta dai contesti educativi, familiari e sociali, fondato su rispetto, empatia e consapevolezza emotiva.

A intervenire saranno figure autorevoli con competenze trasversali:

Luciano Sesta, docente di Filosofia morale all’Università di Palermo, offrirà un inquadramento etico del problema.

Iva Marino, psicologa clinica e forense, specialista in psicologia della famiglia, devianza e marginalità, parlerà delle dinamiche psicologiche che alimentano i comportamenti violenti.

Cettina Di Benedetto, responsabile delle Politiche conciliative e delle Pari Opportunità del Comune di Palermo, porterà una visione istituzionale su come intervenire concretamente sul territorio.

Il Movimento Giovanile della DC parteciperà con il contributo del Segretario regionale Giuliano Settimo, offrendo uno sguardo generazionale su come i ragazzi vivono affettività e conflitto, e quale ruolo può avere la formazione sentimentale nei percorsi educativi.

L’incontro è a ingresso libero e aperto alla cittadinanza. Non sarà solo un’occasione di ascolto, ma un momento di confronto collettivo per costruire insieme risposte concrete. Perché un cambiamento è possibile solo se si comincia a parlarne, a partire proprio dalle relazioni.

Luogo: Democrazia Cristiana, via Ricasoli , 45, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 15/04/2025

Data Fine: 15/04/2025

Ora: 16:30

Artista: Movimento Femminile della Democrazia Cristiana

