La seconda edizione del festival Ekklesía, promosso dall’assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, per la direzione artistica e ideazione di Francesco Panasci, prosegue al parco archeologico Lilibeo di Marsala dove giungerà a conclusione il 19 luglio. I prossimi appuntamenti saranno

il 16 luglio, alle 18.30, al giardino storico del museo, con la presentazione del libro “L’ultima estate di un uomo perbene, una storia dimenticata, una verità negata” (Zolfo editore) di Carmelo Sardo. Aprirà l’incontro la direttrice del parco archeologico Anna Occhipinti e dialogherà con l’autore la giornalista Jana Cardinale. Alle 21, “Trame sonore”, progetto artistico che ridisegna la mappa della memoria musicale attraverso un viaggio transatlantico e trans-temporale con i FisarVoice che sono Marianna Costantino (voce), Pierpaolo Petta (fisarmonica), Francesco Rabboni (contrabbasso), Fausto Riccobono (batteria).





Il 17 luglio, nell’area archeologica di Capo Boeo sarà possibile visitare la mostra “Da Lilybaeum a Marsā ’Alī” a cura di Filippo Pisciotta. L’esposizione presenta una selezione preliminare della ceramica tardoantica, bizantina e islamica rinvenuta nell’area di Capo Boeo tra gli anni Settanta del Novecento e il 2010, che testimonia appunto il momento di passaggio dall’antica Lilybaeum a Marsa ‘Ali.

La sera, alle 21, concerto del quintetto a pizzico Nomos, composto da Raffaele Pullara -(mandolino), Mauro Schembri (mandolino), Giovanni Confaloni (chitarra), Daniele Albanese (chitarra), Andrea Scimè (contrabbasso).





Il festival Ekklesía si chiuderà il 19 luglio con un doppio appuntamento, il primo alle 18.30, al museo Sala Famà del parco archeologico Lilibeo di Marsala con “Donne, potere e parola” dialogo a cura della direttrice del parco, Anna Occhipinti e poi, alle 21, al giardino storico del museo, con il progetto musicale “Celia” basato su musiche e canzoni su versi del poeta Antonio Veneziano con Maurizio Curcio (pianoforte, voce, stick, laptop), Roberta Scacciaferro (voce, percussioni), Valentina Migliore (voce, percussioni, chitarra) e con la partecipazione di Giuseppe Viola (fiati) e Angelo Battaglia (strumenti a corde).

Luogo: Parco Lilibeo Marsala

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