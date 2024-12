Si è concluso con successo il IV Congresso Regionale Ugl Sicilia, evento di grande rilevanza per il futuro del sindacato nell’isola. Con voto unanime, venerdì 6 dicembre, i delegati provenienti da tutte le province siciliane hanno eletto Carmelo Giuffrida come nuovo Segretario Regionale Ugl Sicilia.

«Con l’elezione del nuovo segretario regionale inizia un capitolo importante per la nostra organizzazione sindacale» – ha dichiarato Giovanni Musumeci, Segretario territoriale dell’Ugl Etnea, esprimendo gratitudine a Vincenzo Abbrescia per la gestione commissariale della segreteria regionale.

Carmelo Giuffrida, rappresenta un profilo di esperienza e impegno, classe 1971, sposato e padre di due figlie, porta con sé una lunga e consolidata esperienza sindacale. Funzionario presso Sidra Spa, ha guidato per 15 anni la Federazione Provinciale Ugl Chimici di Catania e ricopre incarichi di rilievo nel Consiglio Nazionale della Federazione Chimici Romana.

La sua attività sindacale è stata caratterizzata da un costante impegno su temi strategici per il territorio, tra cui le vicende Pfizer, 3 Sun , International Paper, Enel e le questioni legate al settore acquedottistico siciliano. Inoltre, il suo percorso si intreccia con il volontariato, essendo stato per anni attivo presso la Misericordia, e con la politica locale come consigliere provinciale per 15 anni.

Nel suo primo intervento da segretario regionale, Giuffrida ha ringraziato i delegati per la fiducia accordata e ha sottolineato le priorità del suo mandato che saranno il rilancio dell’Ugl Sicilia attraverso un rapporto diretto con i territori, valorizzando le competenze interne e garantendo una presenza costante sui tavoli istituzionali, affrontare i problemi strategici della Sicilia, tra cui le criticità gestionali degli aeroporti Siciliani , il tema dei rifiuti, e la tanta attesa realizzazione dei nuovi termovalorizzatori previsti a Catania e Palermo.

«La nostra priorità sarà creare una rete forte e coesa, fatta di persone competenti e motivate, per rafforzare il ruolo dell’Ugl in Sicilia e contribuire concretamente alla crescita del nostro territorio» – ha affermato Giuffrida.





