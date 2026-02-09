È tempo di una scelta di coerenza, coraggio e visione. Il paese ha bisogno di una proposta che nasce nel solco dei valori tradizionali, come Lavoro, Famiglia e Giovani, mettendo la persona al centro, ma con il volto nuovo di chi non accetta compromessi al ribasso o immobilismi.
Perché una candidatura alternativa?
Il nostro progetto non nasce “contro” qualcuno, ma “per” il nostro paese. Riconosciamo l’area culturale moderata,del dialogo e soprattutto dell’ascolto come la nostra casa naturale, ma crediamo che la politica debba tornare a essere protagonista con competenza e presenza costante sul territorio, lontano dalle logiche di palazzo che troppo spesso hanno allontanato i cittadini dalle istituzioni.
”La nostra cittadina non può più permettersi di aspettare. Serve un cambio di passo deciso, che unisca l’efficienza del buon governo alla passione di chi vive ogni giorno le strade, i quartieri e le imprese del nostro territorio”.
Valerio Pietraperzia, Coordinatore Cittadino Democrazia Cristiana
Luogo: Villabate, Piazza della Regione , 1, VILLABATE, PALERMO, SICILIA
