È tempo di una scelta di coerenza, coraggio e visione. Il paese ha bisogno di una proposta che nasce nel solco dei valori tradizionali, come Lavoro, Famiglia e Giovani, mettendo la persona al centro, ma con il volto nuovo di chi non accetta compromessi al ribasso o immobilismi.

​Perché una candidatura alternativa?





​Il nostro progetto non nasce “contro” qualcuno, ma “per” il nostro paese. Riconosciamo l’area culturale moderata,del dialogo e soprattutto dell’ascolto come la nostra casa naturale, ma crediamo che la politica debba tornare a essere protagonista con competenza e presenza costante sul territorio, lontano dalle logiche di palazzo che troppo spesso hanno allontanato i cittadini dalle istituzioni.

​”La nostra cittadina non può più permettersi di aspettare. Serve un cambio di passo deciso, che unisca l’efficienza del buon governo alla passione di chi vive ogni giorno le strade, i quartieri e le imprese del nostro territorio”.

Valerio Pietraperzia, Coordinatore Cittadino Democrazia Cristiana

Luogo: Villabate, Piazza della Regione , 1, VILLABATE, PALERMO, SICILIA

