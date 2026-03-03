Elezioni comunali di Villabate 2026 – Presentazione del simbolo

Abbiamo scelto di scendere in campo con la lista “Villabate Libera e Forte”, a sostegno della candidatura a Sindaco del Dott. Vincenzo Oliveri.

Una decisione nata dalla volontà di offrire alla nostra comunità un progetto serio, credibile e profondamente radicato nei valori della libertà, della forza morale e dell’impegno civile.





Nel corso di una partecipata riunione con candidati e simpatizzanti, abbiamo presentato ufficialmente il nostro simbolo, che racchiude e rappresenta con chiarezza ciò di cui Villabate ha oggi bisogno: essere libera di agire e forte nelle idee, nelle persone e nelle scelte per il futuro.

Nei prossimi giorni proseguiremo questo percorso presentando alla cittadinanza i candidati che, insieme, porteranno avanti un progetto di rinnovamento, partecipazione e responsabilità per Villabate.

Luogo: Villabate, Piazza della Regione, 1

